12 Ekim 2018 Cuma 20:21

Bahçeli:"ABD’nin önünde iki seçenek vardır ve çok nettir: Ya FETÖ elebaşını veya FETÖ’nün tepe isimlerinden birisini Türkiye’ye verecekler; ya da Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesini sağlayacaklardır."

IHAAW202111-SIY/12-10-2018 - Bahçeli:"ABD’nin önünde iki seçenek vardır ve çok nettir: Ya FETÖ elebaşını veya FETÖ’nün tepe isimlerinden birisini Türkiye’ye verecekler; ya da Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesini sağlayacaklardır." 12.10.2018 20:21:11 TSI NNNN