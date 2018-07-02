Bahçeli’den Fuat Sezgin için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in tarih alanında takdir ve hürmetle anılacak pek çok çalışmaya imza attığını belirterek, "Fikirleriyle, eserleriyle, erdemli ve mücadeleci vasfıyla gönüllerde haklı bir yer edinen merhum hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in tarih alanında takdir ve hürmetle anılacak pek çok çalışmaya imza attığını belirterek, "Fikirleriyle, eserleriyle, erdemli ve mücadeleci vasfıyla gönüllerde haklı bir yer edinen merhum hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Sayın Prof. Dr. Fuat Sezgin’in vefatı ilim ve akademi hayatı açısından büyük kayıptır. Merhum Sezgin Hocamız tarih alanında takdir ve hürmetle anılacak pek çok çalışmaya imza atmıştır. Fikirleriyle, eserleriyle, erdemli ve mücadeleci vasfıyla gönüllerde haklı bir yer edinen merhum hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi İletiyorum” ifadelerini kullandı.