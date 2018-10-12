Bahçeli:"Papaz Brunson’un tahliye kararı milli vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir."
IHAAW201937-SIY/12-10-2018 - Bahçeli:"Papaz Brunson’un tahliye kararı milli vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir." 12.10.2018 20:19:37 TSI NNNN
IHAAW201937-SIY/12-10-2018 - Bahçeli:"Papaz Brunson’un tahliye kararı milli vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir." 12.10.2018 20:19:37 TSI NNNN
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