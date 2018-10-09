POLİTİKA:
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09 Ekim 2018 Salı 13:14

Bakan Akar: “Müşterek birleşik devriye faaliyetlerine yönelik eğitimler bugün başlayacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından Münbiç’te yapılacak müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin bugün başladığını açıkladı.

Bakan Akar: 'Müşterek birleşik devriye faaliyetlerine yönelik eğitimler bugün başlayacak'
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından Münbiç’te yapılacak müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin bugün başladığını açıkladı.

ABD ile oluşturulan Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri kapsamda Münbiç’teki terör örgütü PYD/YPG/PKK varlığına son vermeyi amaçladıklarını belirten Bakan Hulusi Akar, “Hedefimiz teröristlerin elindeki ağır silahların toplanması, PYD/YPG/PKK’nın Münbiç’ten çıkarılması ile istikrar ve güvenliğin temini, yerel güvenlik ve yerel yönetim unsurlarının PYD/YPG/PKK’dan en kısa sürede temizlenmesi ve Münbiçlilerin şehirlerine dönmelerinin bir an önce sağlanmasıdır" dedi.

ABD’li yetkililerle müşterek devriye görevinin başlatılmasına yönelik yapılan çalışmaların gecikmeyle de olsa sonuç vermeye başladığını belirten Bakan Akar, “Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bölgede icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler bugün itibarıyla başlamıştır" diye konuştu.

Eğitimlere katılacak ilk grup ABD’li personelin 2 Ekim’de Gaziantep’e geldiğini kaydeden Bakan Hulusi Akar, "Eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, önümüzdeki süreçte, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak ve terörist faaliyetleri önlemek maksadıyla müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır" şeklinde konuştu.

Yol haritasında ilan edilen 90 günlük takvimin oldukça gerisinde olunmasına rağmen Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensiplerinin uygulanmasına verdikleri önemi hatırlatan ve Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, 18 Haziran 2018’de başlayan bağımsız devriye faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini de kaydeden Akar, Münbiç’te teröristler tarafından açılan çukurlara yönelik de bilgi ve raporların olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Bununla ilgili uyarılarımızı da ABD makamlarına yaptık. Ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendinin gömüleceğini bilmelidir" açıklamasında bulundu.
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