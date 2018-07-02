POLİTİKA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:02

Bakan Arslan Sarıkamış’ta

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ziyaret ettiği Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 24 Haziran genel seçimlerinde verdikleri destekten ötürü partililere ve ilçe halkına teşekkür etti.Bakan Ahmet Arslan, Sarıkamış Belediyesi...

Bakan Arslan Sarıkamış'ta
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ziyaret ettiği Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 24 Haziran genel seçimlerinde verdikleri destekten ötürü partililere ve ilçe halkına teşekkür etti.

Bakan Ahmet Arslan, Sarıkamış Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen programda partililerle bir araya geldi. Arslan, burada yaptığı konuşmada Sarıkamışlı, Karslı olmaktan her zaman gurur duyduklarını söyleyerek, “2011’de ben bir söz verdim, dedim ki ’Sarıkamış en yüksek oyla AK Parti’yi, bizi destekliyorsa bizim için Sarıkamış öncelikli ilçemiz olacak.’ Sarıkamış bu gün de, yarın da böyle olacak. Sarıkamış yaklaşık 20 bin geçerli olan oyun 12 binini reisine, AK Parti’ye veriyor. Bunun için Sarıkamış’a müteşekkiriz. AK Parti ilçe yönetimi bir ekip ahengiyle, uyumuyla çalıştılar. Muhtarlarımız Sarıkamış, Sarıkamışlılar için köylerindeki eksikleri, sıkıntıları giderebilmek için gecelerini gündüzlerine katıyorlar, çalışıyorlar. Bunu sadece seçim zamanında değil, her zaman bu şekilde gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. ’Recep Tayyip Erdoğan gitsin, Türkiye’ye, dünyadaki mazlum ve mağdurlara ne olursa olsun’ diyen dünyaya ve hainlere rağmen Sarıkamış birinci çıktı. Biz birileri gibi yalan söylemiyoruz, boş laf etmiyoruz, Sarıkamışlı’yı kandırmaya çalışmıyoruz. Ne dediysek her birini bir bir yaptık. Sarıkamış’ın içini asfalt yapacağız dedik, yaptık. Biz yapan tarafız, yıkan taraf değil, yapan tarafız, yalan söyleyen taraf değil. Yıkacağım demek kolay. Erdoğan’ın kurduğu güçlü hükümet sistemiyle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaptıklarımıza yeter demeyeceğiz, daha fazla yapacağız. Sarıkamış geçmişi ve şehitler diyarı olması nedeniyle 16 yıldır kendisine hizmet edenlere verdiği destekle bunu hak ediyor. Yerel seçimlerde zaten Sarıkamış’tan yana bir şüphemiz, endişemiz yok" diye konuştu.
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