POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 19:23

Bakan Bozdağ’dan Balışeyh’e doğalgaz müjdesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’taki temasları öncesi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde halkı ziyaret ederek ilçede planlanan doğalgaz alt yapısı çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını söyledi.Bakan Bozdağ, Yozgat’taki...

Bakan Bozdağ'dan Balışeyh'e doğalgaz müjdesi
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’taki temasları öncesi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde halkı ziyaret ederek ilçede planlanan doğalgaz alt yapısı çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını söyledi.

Bakan Bozdağ, Yozgat’taki programları öncesi Balışeyh ilçe halkıyla bir araya geldi. Kendisini karşılayan İlçe Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ile birlikte ilçe halkının taleplerini dinleyen Bozdağ, yakın dönemde ilçeye büyük yatırımlar yapılacağını belirtti. İlçeye yapılması planlanan doğalgaz alt yapısı ile ilgili sorular karşısında Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü’nü arayan Bakan Bozdağ, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’dan aldığı "Çalışmaların en kısa sürede başlayacağı" sözünü telefon hoparlöründen ilçe sakinlerine dinletti. Bakan Bozdağ, daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatı ve Belediyeyi ziyaret etti.

İlçe halkı Bakan Bozdağ’ı büyük bir heyecan ile karşılarken, yatırımlar sebebiyle kendisine teşekkür ettiler.
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