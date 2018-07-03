Bakan Canikli Bosna-Hersek ve Karadağ’ı ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bosna-Hersek’e ve Karadağ’a ziyarette bulunacak.

Milli Savunma Bakanlığından edinilen bilgilere göre Bakan Nurettin Canikli, 4 Temmuz’da Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya, 5 Temmuz’da da Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’ya resmi ziyarette bulunacak. Ziyaretlerde Canikli’nin 4 Temmuz tarihinde Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegovic, Bosna-Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes’le, 5 Temmuz tarihinde ise Butmir Kampı’nı ziyaret ederek EUFOR Komutanı Tümgeneral Martin Dorfer ve Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.