Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk ve Kosova’yı ziyaret edecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18-19 tarihlerinde Arnavutluk’u, 19-20 tarihlerinde ise Kosova’yı ziyaret edecek. Yapılan temaslarda Türkiye’nin Arnavutluk ve Kosova ile ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Bakan Çavuşoğlu Arnavutluk ve Kosova’yı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk ve Kosova’yı ziyaret edecek.