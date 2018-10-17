Bakan Çavuşoğlu Arnavutluk ve Kosova’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk ve Kosova’yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18-19 tarihlerinde Arnavutluk’u, 19-20 tarihlerinde ise Kosova’yı ziyaret edecek. Yapılan temaslarda Türkiye’nin Arnavutluk ve Kosova ile ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.