POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 10:41

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Temmuz Salı günü Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ve çok boyutlu ilişkilerin gündeminde yer alan ikili, bölgesel ve çok taraflı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlayacağı öngörülüyor. Çavuşoğlu’nun Azerbaycan ziyaretinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz günü Azerbaycan’a gerçekleştirdikleri ziyarette ele alınan konuların takibi bakımından da yararlı olacağı düşünülüyor.

Çavuşoğlu bu ziyareti sırasında, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov’la görüşmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Nevruz Memmedov tarafından da kabul edilmesi bekleniliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku