Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24 Temmuz’da Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre; söz konusu ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik ve çok boyutlu ilişkilerin gündeminde yer alan ikili, bölgesel ve çok taraflı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağlayacak. Bakan Çavuşoğlu’nun Azerbaycan ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz günü Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyarette ele alınan konuların takibi bakımından da yararlı olacak. Çavuşoğlu’nun ziyareti sırasında, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov’la görüşmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Nevruz Memmedov tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. (İLK-HA-Y)