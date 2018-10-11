Bakan Çavuşoğlu, Bedir Örgütü Lideri Amiri ile görüştü

Irak’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bedir Örgütü Lideri Hadi Amiri ile bir araya geldi.

Irak’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bedir Örgütü Lideri Hadi Amiri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret düzenlediği Irak’ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Bedir Örgütü Lideri Hadi Amiri ile başkent Bağdat’ta bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Amiri arasında gerçekleşen görüşmede bazı Iraklı milletvekili de yer aldı. Amiri, Çavuşoğlu’na ziyaretinden dolayı memnun olduğunu aktarırken, Irak’taki temaslarının başarılı geçmesini umduğunu ifade etti.