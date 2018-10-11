POLİTİKA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 19:13

Bakan Çavuşoğlu: "Her konuda Irak’ın ve Irak halkının yanındayız”

Irak’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her konuda Irak’ın ve Irak halkının yanındayız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: 'Her konuda Irak'ın ve Irak halkının yanındayız”
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Irak’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her konuda Irak’ın ve Irak halkının yanındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Irak’ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile başkent Bağdat’ta bir araya geldi. Çavuşoğlu programda yaptığı konuşmada, "Bugünkü görüşmelerimde de vurguladım, benim mutlu olduğum bir nokta. Hem Sayın Meclis Başkanı Halbusi’nin hem de Türkmenlerin Türkiye’den daha fazla su isterken bu suyun kendi yaşadıkları bölge için değil de Irak’ın güneyi için Basra bölgesi için istediklerini vurgulamaları gerçekten bizi mutlu etmiştir ve Irak’ın geleceğine yönelik umutlarımızı da birliği beraberliği yönündeki umutlarımızı da arttırmıştır” ifadelerini kullandı.

"Türkiye Irak’a su vermiyor gibi fitne yapmaya çalışanla var”

Irak ile Türkiye arasındaki anlaşma gereği Irak’ın ihtiyacı olan şeyleri verdiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Irak Hükümeti bizdeki barajın su doldurulması süresini bizden uzatmamızı istedi, o tür tekliflere de hep sıcak baktık. Bu konuda Türkiye üzerine düşeni yapmıyor anlaşmaya uymuyor, Irak’a su vermiyor gibi burada bazen fitne yapmaya çalışanlar var bu doğru değil” dedi.

Türkiye’nin her zaman paylaşmaktan yana olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği nimetleri kardeşlerimizle paylaşmayı bilen ve buna inanan bir ülkeyiz ve milletiz” şeklinde konuştu.

"Her konuda Irak’ın ve Irak halkının yanındayız”

Sürenin kısıtlı olmasından dolayı her konuya değinemeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Her konuda Irak’ın ve Irak halkının yanındayız. Biriz beraberiz" dedi.
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