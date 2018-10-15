Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’de resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’de resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında İngiliz mevkidaşı...