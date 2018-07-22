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22 Temmuz 2018 Pazar 11:25

Bakan Çavuşoğlu KKTC’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu KKTC'ye gidiyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Temmuz 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleri ile bir araya gelerek, Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
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