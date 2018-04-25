Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanları toplantısında uluslararası güvenlik ortamı değerlendirilecek, ayrıca Brüksel’de 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne yönelik hazırlıklar ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın Brüksel’de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır" denildi.

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