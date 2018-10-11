Bakan Çavuşoğlu, Sadr Hareketi Lideri Seyyit Mukteda Sadr ile görüştü

Irak’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sadr Hareketi Lideri Seyyit Mukteda Sadr ile bir araya geldi.

Irak’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sadr Hareketi Lideri Seyyit Mukteda Sadr ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret düzenlediği Irak’ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Sadr Hareketi Lideri Seyyit Mukteda Sadr ile bir araya geldi.