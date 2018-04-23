POLİTİKA:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 23:31

Bakan Çavuşoğlu Solingen anma törenine katılacak

Almanya’nın Solingen Belediyesi, 29 Mayıs’ta Solingen’deki ırkçı saldırının 25’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapacağı konuşmanın metnini istedi.

Bakan Çavuşoğlu Solingen anma törenine katılacak
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Almanya’nın Solingen Belediyesi, 29 Mayıs’ta Solingen’deki ırkçı saldırının 25’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapacağı konuşmanın metnini istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Solingen şehrinde, 5 Türk’ün hayatını kaybettiği saldırının 25. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak. Solingen Belediyesinin, Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasının metnini istediği öğrenildi.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Toronto’daki G7 toplantısının oturum arasında verdiği demeçte, "Bu bizim için bir seçim kampanyası değil, çünkü çok farklı bir geçmişi var. Bu düzenli olarak gerçekleşen ve bu korkunç kundaklama saldırısının kurbanlarının anıldığı bir olaydır” demişti. Maas, daha önce yaptığı bir açıklamada Türk siyasetçilerinin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini söylemişti.
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