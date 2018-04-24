POLİTİKA:
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24 Nisan 2018 Salı 16:55

Bakan Çelik: "AKPM Denetim Komisyonu işine baksın, siyasi kara propagandaların esiri olmasın"

AB Bakanı Ömer Çelik, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış. Türkiye’nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Denetim Komisyonu işine baksın. Siyasi kara propagandaların esiri olmasın" dedi.

Bakan Çelik: 'AKPM Denetim Komisyonu işine baksın, siyasi kara propagandaların esiri olmasın'
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AB Bakanı Ömer Çelik, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış. Türkiye’nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Denetim Komisyonu işine baksın. Siyasi kara propagandaların esiri olmasın" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu’nun Türkiye’de gerçekleştirilecek seçimlerin AB kriterlerine uygun olmayacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. AKPM Denetim Komisyonu’nun Türkiye’de mevcut koşullarda gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği, seçimlerin meşruluğunun sorgulanacağı ve ertelenmesi tavsiyesinde bulunduğunu anımsatan Bakan Çelik, "Haddini aşmak’ nedir diye sorulsa rahatlıkla karşısına bu karar yazılabilir. Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış. Türkiye’nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Halkımızın sandıkta ortaya koyacağı irade, ne öncesinde siyasi saiklerle ne de sonrasında peşin hükümle sorgulanabilir. Denetim Komisyonu işine baksın. Siyasi kara propagandaların esiri olmasın. Saygınlığını korusun. Halk iradesine ipotek koyma çabalarıyla saygınlık aynı yerde olmaz. ’Seçim yaparsanız, meşruluğunu sorgularız’, o yüzden ’seçimleri erteleyin’ demek, seçim sonuçlarını tayin etmeye çalışmaktır. Haddini aşmak budur. Türkiye’nin ne zaman seçim yapacağına nasıl karar vereceği bellidir. Halkımızın iradesi ve bu iradeyi temsil eden kurumlar dışında kimsenin buna karışma hakkı yoktur. ’Seçimi erteleyin’ demek, haddini aşmaktır" dedi.
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