Bakan Eroğlu, Malazgirt’te

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tarihi Milli Parkın temel atma törenine katılmak için Muş’un Malazgirt ilçesine geldi.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 1 milyar 917 milyon TL’lik 8 adet tesis ve Tarihi Milli Parkın temel...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tarihi Milli Parkın temel atma törenine katılmak için Muş’un Malazgirt ilçesine geldi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 1 milyar 917 milyon TL’lik 8 adet tesis ve Tarihi Milli Parkın temel atma merasimi için Malazgirt ilçesine geldi. Askeri helikopter ile Malazgirt Jandarma komutanlığa gelen Bakan Eroğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Bakan Eroğlu ve beraberindekilerin ilk durağı Malazgirt Belediyesi tarafından Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapılan ağaç dikme törenine katıldı. Burada öğrenciler ve öğretmenler tarafından karşılanan bakan Eroğlu, okulda okuyan öğrenciler ile birlikte ağaç dikti. Ağaç dikme töreninde bir öğrencinin okuduğu İstiklal Marşını dinleyen Bakan Eroğlu çok duygulandığını ifade ederek öğrenciye teşekkür etti.

Tarihi Milli Park ve 1 milyar 917 milyon TL’lik 8 adet tesisin temel atma töreni için Tarihi Milli Park alanına gelen Bakan Eroğlu ve beraberindeki heyet yoğun bir kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Burada yapılan temel atma töreninde konuşan Bakan Eroğlu, tarihi ilçede bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.

"1 milyar 917 milyon liralık tesislerin temelini atacağız"

Bugün Muş ve Malazgirt için geldiklerini hatırlatan Eroğlu, “Bakanlığımızın bütün kapılarını kapattık. Bütün kurumlarımız burada. Doğa, DSİ, orman ve bölge müdürleri burada. Hayırlı hizmetlere mührümüzü vuracağız. 1 milyar 917 milyon liralık tesislerin temelini atacağız. Buraya gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan’ı telefonla aradım. Sayın Cumhurbaşkanımızın siz Malazgirt halkına çok selamları var. Cumhurbaşkanımız bize aynen şunu dedi: Sizden çok güzel tarihi bir Milli Park yapmanızı istiyorum dedi. Hatta projeni kendi görmek istedi ve zafer yoluna döşenecek taşları bile kendi seçti. Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri ile Fetih yolu tamburlanmış küp taşlardan yapılacak. Çok şükür Burada Tarihi Milli Parkımızın temeli atacağız. Yüklenici firma yetkileri de burada. Şimdi kendileri ile protokol imzalayacağız. Allahın izniyle Tarihi Milli Parkımız 17 Ağustos Cuma günü Tarihi Milli Parkımızın kendilerinden teslim alacağız” dedi.

“Tarihi Milli Parkın oluşmasında Okçular Vakfının da yardımları olacak”

Bakan Eroğlu, “Okçular Vakfı da bu yıl yine buraya desteklerini sunacak. Organizasyonun da çok büyük emekleri olacak. Milli Parkta giriş kapısı, fetih yolu, mescit, merasim alanı, meydan, toplanma ve ikram alanı, namazgah, helikopter pisti, etnospor alanı, otopark, Türk tarihi temalı sosyal yaşam alanı, Malazgirt Meydan Muharebesi canlandırma alanı (turan taktiği ve cenk meydanı), anıt, ziyaretçi tanıtım merkezi, müze ve minyatür, rekreasyon alanı ile idari binanın yer alacak. Tarihi Milli Parkımız sultan Alpaslan’ın torunları hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından temel atma merasimine geçildi. Temel atma merasimi yapıldıktan sonra Fetih Yolu’na Cumhurbaşkanı tarafından özellikle Fetih Yolu için seçilen tamburlanmış küp taşlardan düşendi. Fetih Yoluna ilk tamburlaşmış taşı koyan Bakan Eroğlu, “Rabbim hayırlara vesile kılsın” dedi.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından hazırlana kıl çadırında, Malazgirtli usta öğreticilerin yaptığı bir birinden lezzetli yöresel yemek ikramından sonra Malazgirt Kaymamı Soner Kırlı tarafından Malazgirtli Ünlü Ressam Saruhan Yaman’ın Sultan Alparslan tablosu hediye edildi.

Bakan Eroğlu ve beraberindeki heyet 1071 Malazgirt Zafer Anıtlarını gezdikten sonra, askeri helikopter ile Muş’a hareket etti.