Bakan Ersoy, Ara Güler’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, usta fotoğrafçı Ara Güler’in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, usta foto muhabiri Ara Güler’in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Portrelerin, İstanbul’un ve güzel Anadolu’nun perspektif ustası, İstanbul’un gözü Ara Güler’i ne yazık ki yitirdik. Her ne kadar kendini ‘fotoğraf sanatçısı’ olarak değil de ‘foto muhabiri’ olarak tanımlasa da hiç kuşkusuz fotoğraf sanatının dünyadaki en büyük isimlerindendi. 1950’de daha öğrenciyken başladığı gazetecilik hayatına inanılmayacak çok sayıda eser ve ödül sığdırdı. ‘Foto muhabiri’ iken ‘dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri’ olarak nitelendirildi. Tarihte çok az insana atfedilen ‘Leica Üstadı’ unvanını aldı. Churchill’den Gandi’ye, Dali’den Picasso’ya nice unutulmaz ismi kadrajına sığdırdı; çok sevdiği İstanbul’u da, Mimar Sinan’ın eserlerini de 2011 yılında Kültür Sanat Büyük Ödülü’nü alan ‘Ülkemizdeki yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi’nin ardında bıraktıkları Türkiye’nin görsel hafızasında her zaman yer alacak, el üstünde tutulacak. Ailesine, sevenlerine ve kültür sanat dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun” dedi.