POLİTİKA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:09

Bakan Gül: "Cinsel istismara karşı en ağır cezaların hazırlandığı bir tasarı hazır"

TBMM’de milletvekili kaydını yaptıran Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cinsel istismara karşı en ağır cezaların hazırlandığı bir tasarı hazır. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde elbette milletvekillerinin verdiği kanun hükmüyle yasama faaliyeti olacak" dedi.

Bakan Gül: 'Cinsel istismara karşı en ağır cezaların hazırlandığı bir tasarı hazır'
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TBMM’de milletvekili kaydını yaptıran Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cinsel istismara karşı en ağır cezaların hazırlandığı bir tasarı hazır. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde elbette milletvekillerinin verdiği kanun hükmüyle yasama faaliyeti olacak" dedi.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri kayıtlarını yaptırdı.

Milletvekilleri ve Bakan Gül gazetecilere baklava ve Antep fıstığı ikram etti. Gül, Meclis’in ve yürütmenin güçleneceği döneme milletin onay verdiğini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gül şöyle konuştu:

"İnşallah fıstık, baklava tadında güzel bir dönem geçer. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım güzel bir yasama dönemi geçer, temenni ediyorum."

Gül, çocuk istismarına yönelik soruya, "Hükümetimizin o konuda hazırladığı bir tasarı vardı. Cinsel istismara karşı en ağır cezaların hazırlandığı bir tasarı hazır. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde elbette milletvekillerinin verdiği kanun hükmüyle yasama faaliyeti olacak" dedi.

Eski AK Parti Gaziantep milletvekili Abdülkadir Yüksel’in oğlu Müslüm Yüksel en genç milletvekillerinden biri olarak kayıt yaptırdı. Yüksel, 24 yaşında avukat olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Genç yaşta milletimize hizmet edecek olmanın gururunu yaşıyorum. İnşallah hayırlı bir dönem olur" ifadelerini kullandı.
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