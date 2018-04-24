POLİTİKA:
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24 Nisan 2018 Salı 12:41

Bakan Gül’den mitinge izin vermeyen ülkelere: “Demokrasinin kuralları kullanılacaktır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı ülkelerin Türk siyasetçilerin miting, propaganda yapmasına izni verilmeyeceği açıklamalarına ilişkin, "Uluslararası hukukta her yerde uygulanan demokrasinin haklarıdır. Demokrasinin kuralları kullanılacaktır" dedi.

Bakan Gül'den mitinge izin vermeyen ülkelere: 'Demokrasinin kuralları kullanılacaktır'
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı ülkelerin Türk siyasetçilerin miting, propaganda yapmasına izni verilmeyeceği açıklamalarına ilişkin, "Uluslararası hukukta her yerde uygulanan demokrasinin haklarıdır. Demokrasinin kuralları kullanılacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, hayvanlarla ilgili kanun hazırladıklarını ve Bakanlar Kuruluna sunduklarını belirterek, "Orada mal olmaktan çıkaran düzenleme yaptık ama sivil toplumdan öneriler geldi. Paketi zenginleştirip daha geniş, herkesin kabul ettiği irademiz var" ifadelerini kullandı.

Uyum yasalarına ilişkin soru üzerine Gül, "Partide Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) var. O konuda yetişmez diye bir şey yok. O hususla ilgili değerlendirmeler yapılıp, son karar verilir" şeklinde konuştu.

“Fettullah Gülen’in iadesi ile ilgili gelişme var mı?” sorusuna Gül, "Amerika’dan irade bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı görüşmeler yapıyor" yanıtını verdi.

Bazı ülkelerde Türk siyasetçilerin propaganda yapmasına izin verilmeyeceği açıklamalarına ilişkin de Gül, "Uluslararası hukukta her yerde uygulanan demokrasinin haklarıdır. Demokrasinin kuralları kullanılacaktır" dedi.

Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Adalet Bakanlığı’nın adli sicil kaydının e-devletten yapılması ile ilgili çalışması oldu. Milletvekilleri adli sicil kaydını e-devletten alıp Yüksek Seçim Kurulu’na verebilecek. YSK ile entegre. Onlarla da kontrol edebilecek sistemi açtık, bugün itibariyle başladı."
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