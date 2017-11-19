Bakan Kaya, Kocaeli’de binlerce kadınla yürüdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Evden Okula Haydi Anneler” Projesi kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşüne katılan Bakan Kaya, “Kadınlarımız daha güçlendiğinde, aileler güçlenecek ve toplum güçlenecek” açıklamasını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Evden Okula Haydi Anneler” Projesi kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşüne katılan Bakan Kaya, “Kadınlarımız daha güçlendiğinde, aileler güçlenecek ve toplum güçlenecek” açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun daveti üzerine Kocaeli’ye geldi. Gebze Teknik Üniversitesi’nde yapılan “Evden Okula Haydi Anneler” projesi kapsamında sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşüne katılan Bakan Kaya’ya binlerce kadın eşlik etti.

“Projemizin öznesi ailedir”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adanan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve “Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesinin binlerce kadın üyesinin katıldığı sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşünde bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya da, “Ülkemizde spor, maalesef her vatandaşımızın yaptığı bir şey değil. Ancak “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında Kocaelili kadınlarımızın spor yapmasına olanak sağladığı için İbrahim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aile Bakanlığı olarak güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum diyoruz. Annelerimiz bu projeyle çocuklarına da güzel örnek olacaklar. Kadınlarımız spor noktasında daha bilinçli yaşayarak evlatlarına örnek olacaklar” diye konuştu.

“Tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmak istiyoruz”

“Büyüme hormonlarını artıran faktörlerden biride spordur” diyerek projenin sağlık yönüne farklı pencereden bakarak konuşmasını sürdüren Bakan Kaya, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu bir kez daha tebrik ediyorum. ‘Evden Okula Haydi Anneler Spora projesini tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkemizin tüm kadınlarına selam gönderiyorum. Kadınlarımız daha güçlendiğinde, aileler güçlenecek ve toplum güçlenecek. İnşallah 2023’e hep birlikte güçlü bir şekilde yürüyeceğiz” diye konuştu.

“Evden Okula Haydi Anneler Spora projesi sadece bir spor amaçlı değildir. Projemizin öznesi ailedir. Aileyi güçlendirme, sağlıklı hale getirme, bilinçlendirme ve koruma için başlattığımız bir projedir” diyen Başkan Karaosmanoğlu ise, “Çok önemli olan bu projeyi Kocaeli’de sistemli bir hale getirdik. Hamdolsun artık bu projemizi kentimizde otuz bin kadınımızla yapıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar elli bin, gelecek yıl sonunda da bu sayıyı yüz bine çıkartmaktır” dedi.

AK Parti hükümeti olarak Türkiye’de çok güzel işler yaptıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Gerek ruh gerekse beden sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Bu proje de öncelikli olarak annelerimiz yer almaktadır. Kadınlarımızı güçlendirme, fiziki ve ruhsal olarak kendilerini mutlu hissedeceği bir yaşama kavuşturmak için çalışıyoruz. Bugün aramıza gelen ve bizimle sağlıklı yaşam yürüyüşümüze katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’ya çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Loading...

Konuşmalar sonrası Bakan Kaya ve Karaosmanoğlu beraberinde ki heyetle birlikte binlerce kadınla sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşünü gerçekleştirdi.