Bakan Kaya: 'Mühendislik okuyan kız öğrencilerin sayısını arttıracağız'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, mühendislik eğitimi gören kız öğrencilerin sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Son 3 yılda yapılan desteklerle, mühendislik okuyan kız öğrencilerin sayısında yüzde 40’lık artış sağladık. Bu artışları yeterli bulmuyoruz. Yüzde 50’ye ulaşana kadar bu desteği arttıracağız" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, mühendislik eğitimi gören kız öğrencilerin sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Son 3 yılda yapılan desteklerle, mühendislik okuyan kız öğrencilerin sayısında yüzde 40’lık artış sağladık. Bu artışları yeterli bulmuyoruz. Yüzde 50’ye ulaşana kadar bu desteği arttıracağız" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul’da Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü Programı’na katıldı. Programda konuşan Bakan Kaya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemine değinerek, özellikle kızların ilgisini bu alana çekmek için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Dünyanın yeni döneminin küresel ekonomi, bilgi teknolojileri ve inovasyon üzerine oluşacağını vurgulayan Bakan Kaya, "Biz bu hedefimize, toplumumuzun yarısını oluşturan kızlarımızın, kadınlarımızın katkısı olmadan erişemeyeceğimizi biliyoruz. Bunun için kızlarımızın, kadınlarımızın özellikle bilim ve teknoloji alanlarına ilgi duymalarını, tanımalarını ve kariyer planlarında da bu alanları değerlendirmelerini istiyoruz. Bunun için kızlarımızın bilim, teknoloji, mühendislik, matematik gibi alanlarda bilgi sahibi olması, ilgi duyması ve kariyer yapmayı düşünmesini de son derece önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

Kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranının son 15 yılda yüzde 45’ten yüzde 83’e çıktığını anlatan Kaya, yüksek öğrenimdeki kız çocuklarının oranının ise 3.2 kat artış gösterdiğini kaydetti.

Bilgi teknolojileri ve mühendislik alanında eğitim gören kız çocuklarının oranının arttırılması gerektiğini savunan Kaya, "Bilgi teknolojileri alanında lisans eğitimi gören kız çocuklarının oranının yüzde 28, mühendislik alanında ise yüzde 29’larda. Ancak bu oran yeterli değil. Arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bakanlık olarak Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ni gerçekleştirdik. Liselerde, mühendislik fakültelerini kızlarımıza tanıtıyoruz. Bu fakülteleri tercih ettiklerinde, kız öğrencilerimize burs veriyoruz, üniversiteyi bitirdiklerinde de alanlarında istihdam desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kaya yapılan desteklerle mühendislik alanındaki kızların oranını arttırmayı hedeflediklerini kaydederek, son 3 yılda mühendislik okuyan kız öğrencilerin sayısında yüzde 40’lık artış sağladıklarını, bunu yüzde 50’ye kadar çıkarmak istediklerini ifade etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıklanan Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı ile 2023 yılına kadar bilgi ve iletişim sektöründe 200 bin kadınımızın istihdam edilmesinin hedeflendiğini anlatan Kaya, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda kadınların eğitimine bakanlık olarak desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.