POLİTİKA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:11

Bakan Koca "sağlık harcamalarında kısıtlamaya gidildiği’’ iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği iddialarına ilişkin, "Halk sağlığı için gerekli olan bir ilacın bulunmaması halinde Bakanlığımız gerekli tedbirleri uygulamaya sokarak hastalarımızın mağduriyetine izin vermeyecektir" dedi.

Bakan Koca 'sağlık harcamalarında kısıtlamaya gidildiği'' iddialarını yalanladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği iddialarına ilişkin, "Halk sağlığı için gerekli olan bir ilacın bulunmaması halinde Bakanlığımız gerekli tedbirleri uygulamaya sokarak hastalarımızın mağduriyetine izin vermeyecektir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "sağlık harcamalarında kısıtlamaya gidildiği’’ iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, ’’Bazı basın yayın organlarında tıbbi malzeme alınmaması sebebiyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair haberler yer almaktadır. Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur. AK Parti hükümetleri olarak sağlıkta tasarruf olmaz düşüncesi ile vatandaşımızın en iyi seviyede sağlık hizmetine erişimi için eldeki imkanların tamamını seferber etmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın ilaçlarını eczanelerden temin edebilmesi ile başlayan kolaylıklar zinciri, sağlık kurumlarımızın tamamının halkımızın kullanımına açılması ile devam etmiş, sağlık kurumlarımızın altyapısı ve kalitesi iyileştirilerek, sayısal imkanları geliştirilerek tüm dünyaya örnek olarak gösterilen bir sağlık dönüşümüne imza atılmıştır’’ ifadelerini kullandı.

Tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Koca, ’’Bu yaklaşım israftan kaçınılmayacağı anlamına gelmemektedir. Mevcut ekonomik şartlar içerisinde israf kalemlerinin engellenmesi konusunda kurumlarımızın diğer tüm kamu kurumları gibi birtakım tedbirler almaya çalışması da gereklidir. Aynı şekilde döviz kurundaki artış nedeniyle ithal edilen bazı ilaçların piyasada bulunmadığına dair haberler de çeşitli mecralarda yayınlanmaktadır. Mevcut durumu istismar ederek ilaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs ve kamuoyunda erişimin engellendiği algısını oluşturacak faaliyetleri bakanlığımız titizlikle takip etmektedir. Bütün ilaçların piyasada bulunması konusunda saha ekiplerimiz her zaman olduğu gibi denetimlerine devam etmektedir. Tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmaması sebebiyle piyasada bulunması kritik önemde olan bir ürünün sadece fiyatı nedeniyle piyasada bulunmaz hale gelmesine asla müsaade etmemekteyiz. Halk sağlığı için gerekli olan bir ilacın bulunmaması halinde Bakanlığımız gerekli tedbirleri uygulamaya sokarak hastalarımızın mağduriyetine izin vermeyecektir. Sağlık Bakanlığı olarak ekonomik dalgalanmaların herhangi bir şekilde sağlık hizmetlerini, dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını etkilememesi için gerekli tedbirleri almış olduğumuz hususunda kamuoyunu bilgilendiririz’’ şeklinde konuştu,
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