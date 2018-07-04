Bakan Kurtulmuş: 'Teamüllerin ve alışkanlıkların da değişeceği bir sürece giriyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde sadece devletin kurum ve kurallarıyla yeniden yapılanması değil, aynı şekilde teamüllerinin ve alışkanlıklarının da değişeceği bir sürece giriyoruz. Alıştığımız siyaset...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde sadece devletin kurum ve kurallarıyla yeniden yapılanması değil, aynı şekilde teamüllerinin ve alışkanlıklarının da değişeceği bir sürece giriyoruz. Alıştığımız siyaset yapma biçimi de önümüzdeki yıllarda değişecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un, 24 Haziran seçimleri sonrası milletvekili seçildiği İstanbul’daki AK Parti ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretleri devam ediyor. AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığının düzenlediği seçim sonrası istişare toplantısına katılan Kurtulmuş, Güngören ve Arnavutköy’de de partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Önümüzdeki yerel seçim hazırlıklarına, AK Parti teşkilatları olarak, gayretle bugünden başlatacaklarını dile getiren Kurtulmuş, verdikleri sözlerin takipçisi olacaklarına vurgu yaparak artık siyasetin yeni bir safhaya girdiğini söyledi.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde önünde üç ana husus olduğunu belirten Kurtulmuş, 95 yıllık yönetim biçiminin değiştiğini kaydederek, bu hususları siyasette, devlette yeniden yapılanma, ekonomide, siyaset ve dış politikada istikrar ile her alanda atılım süreci olarak sıraladı.

AK Parti yenilenecek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte Türkiye’de devletin yeniden yapılanacağı bir sürece girildiğini ifade eden Kurtulmuş, bunun yasal altyapısının hazırlanarak, bazı kurumların yeniden oluştuğu, bir dönemin başlayacağını, bu süreçte de hem devletin yeniden yapılanacağını hem de AK Parti’nin 18 Ağustos’ta düzenleyeceği Olağan Genel Kurulu’nda partinin yeniden şekilleneceğini kaydetti.

Siyasi partilerin alışkanlıkları da değişecek

Sadece, devletin kurum ve kurallarıyla yeniden yapılanmayacağını, aynı zamanda teamüllerinin ve alışkanlıklarının da değişeceği bir sürece girildiğini anlatan Kurtulmuş, "Bu belki de yıllarımızı alacak ama sonuçta alıştığımız siyaset yapma biçimi önümüzdeki yıllarda değişecek. Afişler, pankartlar ile yürütülen kampanyalar yerine belki de daha çok sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalar ağırlıklı olarak yer alacak. Devasa mitinglerin yerine belki daha küçük çaplı, adayların insanlara birebir ve daha rahat dokunduğu bir takım yeni siyasal etkinlikler oluşacak. Bu anlamda partilerin teamülleri ve alışkanlıklara da değişecek" dedi.

"AK Parti kadroları olarak da bu istikrarın tahkim edildiği dönemin öncüsü olacağız"

Ekonomide, siyasette ve dış politikada istikrarın oluşacağına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Siyasette, ekonomide, dış politikada hem konularımızı çözme yeteneği bakımından daha güçlü bir Türkiye olacak hem de daha hızlı, daha etkin karar alan bir mekanizma olacak. Dolayısıyla ciddi bir istikrar sürecine Türkiye’nin girdiğine şahit olacağız. AK Parti kadroları olarak da bu istikrarın tahkim edildiği dönemin öncüsü olacağız."

Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin gerçekten güçlü bir ülke olmanın gerektirdiği çok kuvvetli atılımları atması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi, önümüzdeki ekim ayında sonucunu alacağımız, İstanbul’daki yeni havalimanıdır. Türkiye hem yeni yatırımlarıyla hem yeni projeleriyle olağanüstü hızlı bir atılım sürecinin içerisinde olmak zorunda. Çünkü Türkiye’nin önemli hedefleri var. Bu hedefleri karşılamak alışıldık ve bildik yollarla olmanın yanında çok iddialı çıkışları gerektiriyor. Bunun içinde önümüzdeki dönem her alanda atılım yapacağımız bir dönem olacak."

"Şimdi zaferin sorumluluğu başlıyor"

Bakan Kurtulmuş, "Biz kul planında üzerimize düşeni yaptık. Nihayetinde işin sahibi Cenab-ı Allah’tır. Bizler seferden sorumluyuz, zafer ise Allah’ın takdirindedir" düşüncesiyle sürdürdükleri seçim kampanyalarının sonucunda Allah’ın izniyle zafere ulaştıklarını kaydetti. Kurtulmuş, "Bunun şuurunda olan bir teşkilat olmak, en az çalışkan ve disiplinli bir teşkilat olmak kadar değerlidir. Sizlerden Allah razı olsun. Her biriniz gücünüzün sonuna kadar çalıştınız ama her biriniz aynı zamanda zaferin Allah’ın takdirinde olduğunu, bizlerin ise sadece seferden sorumlu olduğumuzu bilecek kadar şuurlu bir şekilde davranırız. Şimdi ‘sefer bizden, zafer Allah’tandır’ diyen bir topluluğa düşen, seçimden sonra da bir sorumluluk var. Nasıl seferin bir sorumluluğu varsa, zaferin de bir sorumluluğu vardır. Seferin sorumluluğu sabırdır, çalışmaktır, gayrettir, mücadeledir; zaferin sorumluluğu ise mahfiyetkarlıktır, mütevazılıktır, insanlara karşı kibirli davranmamaktır; kazananın da, zaferi bize takdir edenin de Cenab-ı Allah olduğunu unutmadan, Allah’ın kullarına hizmeti en büyük şeref olarak bilmektir. Şimdi zaferin sorumluluğu başlıyor. Bu zaferin sorumluluğunda da Cenab-ı Allah bizleri sınavdan geçenlerden eylesin, bu zafer sorumluluğunu da en iyi şekilde yerine getirenlerden eylesin ve unutmayalım ki, halka karşı mütevazı olmak, onların istekleri, talepleri karşısında mütevazı bir şekilde çalışmak ana şiarımızdır" ifadelerini kullandı.