POLİTİKA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:49

Bakan Kurtulmuş ve Arslan, gazetecilere baklava ve kaşar peyniri ikram etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kanser hastalarının tedavilerine ilişkin, “SGK ile sözleşme yapan hastaneleri kapsıyor. Bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak” dedi.

Bakan Kurtulmuş ve Arslan, gazetecilere baklava ve kaşar peyniri ikram etti
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kanser hastalarının tedavilerine ilişkin, “SGK ile sözleşme yapan hastaneleri kapsıyor. Bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak” dedi.

TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da kayıtlarını yaptırdılar. Bakan Numan Kurtulmuş, gazetecilere baklava dağıttı. Kurtulmuş, Türkiye genelinde olgun bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirterek, katılımın yüksek olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, yeni sistemle birlikte devletin yeniden yapılanacağını belirterek, “Devletin yeniden yapılanmasının dışında siyasette teamüller ve alışkanlıkların da yeniden yapılanacağı bir döneme girecek. Güçlü bir yasama Meclisi ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Turizm gelirlerine ilişkin soruya Kurtulmuş, “Bu yıl başında hedefimiz 38 milyondu. İnşallah 2018 yılı boyunca 40 milyona yakın turistin Türkiye’ye gelip ziyaret etmesini temenni ediyorum. İlk beş ay şimdiye kadar bütün zamanların rekorudur. 11,5 milyon yabancı misafirimiz Türkiye’yi ziyaret etmiştir” diye konuştu.

Bakan Arslan, “Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde çıkmış olması, Mecliste millerimizi temsil edecek olması da önemli” ifadelerini kullandı.

Bakan Demircan da, kanser hastalarına ilişkin soruya, “SGK ile sözleşme yapan hastaneleri kapsıyor. Bundan sonra cerrahi tedavilerle ilgili bir ödeme yapmayacaklar. Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak” dedi.

Bakan Demircan, Alaaddin Çakıcı ile ilgili soru üzerine soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
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