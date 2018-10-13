Bakan Kurum: “Dimdik ayaktayız”

VAN (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yine kazanamadılar. Birçok eylemde bulundular, ekonomik savaşa karşı milletimiz tek duruş sergiledi ve dimdik ayaktayız" dedi.

VAN (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yine kazanamadılar. Birçok eylemde bulundular, ekonomik savaşa karşı milletimiz tek duruş sergiledi ve dimdik ayaktayız" dedi.

Dün akşam saatlerinde Van’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde ilk olarak Van Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve kurum amirleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bakan Kurum, toplantının bitiminde ise gazetecilere açıklamalarda bulundu. Van’ın depremlerden ve terörden çok çektiğini ifade eden Bakan Kurum, "Çok büyük acılar çekti. Ama bugün görüyoruz ki ne depremin, ne terörün bir izi kalmadı. Van, Türkiye’de 5. büyük şehir olması nedeniyle büyük önem arz ediyor. Ne terörün ne de depremin izlerini bırakmadık. Bakanlık olarak burada yapılması gerekenler konusunda toplantı yaparak kararlar aldık. En yakın zamanda uygulamalarını birlikte yapacağız. TOKİ ile birlikte burada 3 milyar 700 milyonluk yatırım yapıldı. Van adeta yeniden inşa edildi. Yaklaşık 30 bin konut 120 bin vatandaşımızın hizmetine sunuldu. İlbank Genel Müdürlüğümüzce şehirdeki tüm altyapı için 500 milyon lira hizmet yapıldı. 400 milyonluk yatırımımız da devam ediyor” dedi.

Bugün yaptıkları toplantıda Van için önemli kararlar aldıklarını söyleyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Van çevreyolu 6 bin hektarlık alanı içeriyor. 3 etapta buradaki uygulamaları yapacağız. Yıl sonuna kadar tüm uygulamaları bitireceğiz inşallah. Çevreyolunun inşallah en kısa zamanda Van’a kavuşması için önündeki tüm problemleri aşmış olacağız. İmar planıyla ilgili tüm sorunlar yıl sonuna kadar halledilmiş olacak. Erciş’te 149 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. 4 hektarlık alanda TOKİ imalatlarını tamamlama aşamasında, yine yıl sonuna kadar tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 34 hektarlık alanda da yıl sonuna kadar imar planlarını tamamlayıp vatandaşımızın tapularının üzerindeki şerhleri kaldırmasına müteakip yine dönüşümün önünü açacağız.”

Katı atık entegre tesisinin ihalesi 26 Ekim’de

Akköprü Mahallesi’ndeki 140 konutluk dönüşümün belediye elliyle yapılması ve Bakanlık olarak destek vermesi konusunda da karara vardıklarını dile getiren Bakan Kurum, “Van ilimizde katı atık entegre tesisimiz bulunmuyor. İhalesini valimiz iki kere yaptı. 26 Ekim’de ihalemizi yeniden gerçekleştireceğiz. Van, 150 milyon değerinde bir katı atık üretme tesisine kavuşmuş olacak. Buradan da belediyemiz enerji üretecek” ifadelerini kullandı.

Van’a ’Millet Bahçesi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz dönemde açıkladığı ‘Millet Bahçesi’ projesine de değinen Kurum, şöyle konuştu:

“Van’da da ’Millet Bahçesi’ ihtiyacı olduğunu valimiz ve vekillerimiz bize iletti. Van’ın bir an önce ’Millet Bahçesi’ne kavuşması için 18 dönümlük park alanı, belediyece imalatları yapılarak halkın hizmetine sunulacak. Toprakkale’de 100 bin metrekarelik alanda valiliğimizle birlikte bir proje gerçekleştirerek. Van’ın güzel bir ’Millet Bahçesi’ kazanması noktasında imalatlarına da en kısa zamanda başlanılacak. Bu alan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan. 100 bin metrekaresine inşallah bu sene başlayıp, etaplar halinde de Van’da 1 milyon metrekarenin içerisinde belki teleferik, dinlenme alanları, yürüyüş yollarının olduğu ve bölgeye hitap edecek bir proje olması için çalışacağız.”

İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi için de 24 bin metrekarelik meydan projeleri olduğunu belirten Kurum, "Meydanın altında bin araçlık otoparkımız var. Bu projeyi de valimiz hızlandıracak. Yıl sonuna kadar burada imalatlarına başlayacağız. Atık su arıtma tesisimiz maalesef yeterli değil. Bu noktada atık su arıtma tesisimizi yaptık, inşallah 2020 yılına kadar tamamlayıp, 2046 yılına kadar Van’a yetecek bir arıtma tesisi inşa ediyor olacağız. Van Gölü etrafında ne kadar yerleşim yeri varsa, hepsi 2023 yılına kadar arıtma tesisine kavuşacak. Van Gölü etrafında mavi bayraklı plaj sayısını artırmak ve Van Gölü’ne bir damla atık suyu atmayacak şekilde hedefler belirledik. Bunun da takipçisi olacağız” diye konuştu.

Kurum, İmar Barışı için Van’da 6 bin 700 başvuru yapıldığını ve başvuruların 31 Ekim tarihinde tamamlanacağını da hatırlattı.

Mobilyacılar için sanayi sitesi

Tuşba ilçesindeki Topraktaş mevkisinde bir sanayi arsası bulunduğunu dile getiren Bakan Kurum, burada da mobilyacılarla alakalı bir proje geliştireceklerini kaydetti. Kurum, “Sanayinin artması noktasında etaplar halinde Van’ın bulunduğu konumdan daha ileriye çekilmesi noktasında büyük bir proje gerçekleştirmiş olacağız. Vatandaşımızın kendisinin içerisinde üretim yaptığı, minimum ödeme şartlarıyla üretime ve sanayiye katkı olacak çok önemli bir projedir. Van Gölü’nün İskele sahilinde dip çamuruyla ilgili bir sorun var. Bununla ilgili de bir proje başlatıyor olacağız. Temizlenmesi gereken alanları da temizleyeceğiz” dedi.

“Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıyadır”

Ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada dik ve milli duruşumuz, bu savaşa karşı net bir şekilde cevabımızı verdik. Yine kazanamadılar. Birçok eylemde bulundular, ekonomik savaşa karşı milletimiz tek duruş sergiledi ve dimdik ayaktayız. Yatırımlarımıza devam ediyoruz, büyümeye devam ediyoruz. Tasarruf edeceğiz, gereksiz işleri yapmayacağız, ama vatandaşın ihtiyacı olan tüm işleri de yapacağımızı net bir şekilde ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birinci 100 günlük eylem planımızı yaptık. Şimdi ikinci 100 günlük eylem planımızı yapıyoruz. Burada gerekli olan her işi yapmaya çalışıyoruz. Bu işlerle ilgili bir tasarruf söz konusu değil, gereksiz gördüğümüz işlerle ilgili tasarrufu sağlıyor olacağız."

Fahiş fiyat ve stokçuluk uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak gıda fiyatlarının artışıyla ilgili valiliklere ve belediyelere genelgeler gönderdiklerini belirten Kurum, "Burada gereksiz fiyat artışı, arz talep dengesinin üzerindeki fiyat artışlarını gösteren esnaflarımızla ilgili gerekli incelemeleri hem valiliğimiz hem belediyelerimiz sahada yapıyor olacaklar. Fahiş fiyat artışları varsa eğer, bu artışlarla ilgili gerekli cezai işlemi yapıyor olacağız, buna müsaade etmeyeceğiz. Stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Bunu da sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kurum, yaptığı açıklamanın ardından Van Kent Meydanının yapılacağı alana geçti.