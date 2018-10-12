Bakan Kurum Van’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve açılış için Van’a geldi.Bakan Kurum, çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Van’a geldi. Van Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve açılış için Van’a geldi.

Bakan Kurum, çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Van’a geldi. Van Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Bakan Kurum, yarın çeşitli ziyaretlerde bulunarak, açılışlara katılacak.