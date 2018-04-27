Bakan Özlü: 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi yerlileşme ve yüksek teknoloji politikamızın bir ürünüdür'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi özü itibariyle yerlileşme, yerli üretim ve yüksek teknoloji politikamızın bir ürünüdür. Bu politikanın tam olarak yürütülmesi için ilgili bütün bakanlıklarımız eşgüdüm içinde hareket etmektedir. Yerlileştirme Yürütme Kurulumuz, yerli üretim politikamızı koordine etmektedir" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi özü itibariyle yerlileşme, yerli üretim ve yüksek teknoloji politikamızın bir ürünüdür. Bu politikanın tam olarak yürütülmesi için ilgili bütün bakanlıklarımız eşgüdüm içinde hareket etmektedir. Yerlileştirme Yürütme Kurulumuz, yerli üretim politikamızı koordine etmektedir" dedi.

Proje bazlı teşvikten yararlanan firmalarla değerlendirme toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımı ile gerçekleştirildi. TÜBİTAK’ta düzenlenen toplantıya çok sayıda firma temsilcisi katıldı. Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin Türkiye’nin yüksek teknoloji yolculuğundaki en önemli dayanaklarından biri olduğunu dile getiren Bakan Özlü, hükümet ve bakanlık olarak yüksek teknolojiye yoğunlaştıklarını ifade ederek, "Bizi geleceğe taşıyacak olan en önemli enstrümanın teknoloji üretmek olduğunu biliyoruz. Bizi bu önemli hedefe ulaştıracak olan kurumlarımızın başında TÜBİTAK gelmektedir. TÜBİTAK; 2023 hedeflerimize bizi ulaştıracak olan ’teknoloji atılımı’ için bütün birikimini seferber etmeye hazırdır. Bu toplantıda da olduğu gibi bilim ile sanayi politikalarını aynı düzlemde ele alıyoruz. Bilimi, teknolojiyi ve sanayiyi aynı stratejik hedef doğrultusunda organize ediyoruz" dedi.

TÜBİTAK’ın özel sektöre yönelik yürütülen destek programları kapsamında 1995-2002 yılları arasında toplam 490 milyon TL destek sağlandığını anımsatan Özlü, 2003-2017 arasında sağlanan destek miktarının ise yaklaşık 14 kat artarak, 6,7 milyar liraya yükseldiğini dile getirdi. Bakan Özlü, "Aynı dönemde TÜBİTAK aracılığıyla 10,8 milyar TL’lik Ar-Ge hacmi oluşturduk. Sadece 2017 yılında, yani 1 yıl içinde özel sektöre yönelik destek programları kapsamında 2 bin 306 projeye toplam 500 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 335 teknogirişim firmasını destekledik. Akademik projelere aktardığımız destek miktarını ise 2002 yılına oranla 44 katına çıkararak, 858 milyon liraya yükselttik. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kamuoyuna duyurduğumuz Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile 19 firmamızın 23 projesine teşvik belgesi verildi. Tıbbi cihazlardan petrokimyaya, savunma sanayinden elektrikli bataryaya kadar çok geniş bir yelpazede firmalarımıza destek olacağız. Bu önemli teşvik sistemi ile 135 milyar lira yatırım tutarı, 34 bin ilave istihdam, 134 bin dolaylı istihdam ve 19 milyar dolar düzeyinde cari açığa katkı hedefliyoruz. Uygulamada olan teşvik sistemi ile yıllık ortalama 97 milyar lira destek verirken, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’yle 135 milyar lira destek vermiş bulunuyoruz. Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcılarımıza vergisel destekler, istihdam destekleri, finansal destekler, yatırım yeri destekleri gibi, birçok alanda destek olacağız" şeklinde konuştu.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin yerlileşme, yerli üretim ve yüksek teknoloji politikasının bir ürünü olduğunu aktaran Özlü, "Bu politikanın tam olarak yürütülmesi için ilgili bütün bakanlıklarımız eşgüdüm içinde hareket etmektedir. Yerlileştirme Yürütme Kurulumuz, yerli üretim politikamızı koordine etmektedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, tüm bağlı kurumlarıyla ve tüm kaynaklarıyla birlikte yerli üretim ve yüksek teknoloji hedefimize katkı sunmaya devam edecektir. TÜBİTAK, KOSGEB ve TSE yüksek teknoloji üretiminin hizmetindedir. Biz, tüm yatırımcılarımıza, firmalarımıza ve girişimcilerimize net olarak şunu söylüyoruz; siz yeter ki üretin, destek bizden, teknoloji üretmek sizden. Bugünkü toplantımızda firmalarımızın görüşlerini alacağız. TÜBİTAK’ın gelecek dönem program ve süreçlerinde firmalarımızın ihtiyaç ve beklentilerini masaya yatıracağız, firmalarımıza azami düzeyde, ne tür katkılar sağlayacağımızı, hep birlikte istişare edeceğiz" diye konuştu.