Bakan Özlü’den yerli otomobil konusunda Karabük’e yeşil ışık

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, milletin yerli otomobile sahip çıkıp kendi otomobiline kucak açtığını söyleyerek, “Bir otomobil üretip bunu satmaya çalışmayacağız. Biz satabileceğimiz piyasalarda yer tutabilecek segmentte özelliklerde bir otomobil tasarlayıp bunu satmaya çalışacağız” dedi.

Bakan Özlü, beraberinde eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile birlikte AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Gençlik Merkezinde düzenlenen kongrede konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 15 sene öncesinin Türkiye’si ile bugünün Türkiye’si arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi.

“Karabük de yerli otomobil üretim aşamasında değerlendirilecek”

Türk milletinin yerli otomobili sahiplendiğini ve kucak açtığını kaydeden Bakan Özlü, “Bu hedefe, bu projeye inandı ve güvendi. Ekonomistler yorum yaparlar ve bir görüş vardır. Derler ki, piyasa bunu satın aldı veya piyasa bunu satın almadı derler. Yerli marka otomobil konusu 2 Nisan’da açıklandı ve bugüne kadar 20 ilimiz yer marka otomobil bizim ilimizde yapılsın diye talepte bulundu. Bana onlarca, mektup ve telefon geliyor, vatandaşımız sipariş vermek istiyor. Dolayısıyla bu proje milletimizin sahiplendiği, satın aldığı yerli ve milli proje olmuştur. Birçok şehrimiz kurulacak fabrika için imzalar gönderiyor. Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları arasında tatlı bir rekabet oluştu. Bu milli görev için, herkes seferber oldu. Karabük bir sanayi şehridir, Karabük’te sanayi kültürü vardır. Karabük 1937 yılından beri demir çelikle iştigal eden ve bunun farklı versiyonlarını, ürünlerini üreterek ticaretini yapan bir şehrimiz. Elbette Karabük de yerli otomobil üretim aşamasında değerlendirilecek olan illerden birisidir” dedi.

“Dünyanın her tarafına da satacağız”

Yerli otomobil projesinde iki fazlarının olduğunu ifade eden Özlü, “Birisi yerli konsorsiyumun şirketleşmesi sürecini tamamlanması ve büyük süratle çalışıyoruz. İlk 24 ayda piyasalarda dünya piyasalarında satabileceğimiz modeli belirleyip onun tasarımını yapacağız. Bir otomobil üretip bunu satmaya çalışmayacağız. Biz satabileceğimiz piyasalarda yer tutabilecek segmentte, özelliklerde bir otomobil tasarlayıp bunu satmaya çalışacağız. İlk 24 ay tasarım fazıdır. İkinci 24 ayda üretim dönemini planlayacağız ve üretim yeri gündemimizde olacak. Şu an bütün illerimizden talep var, Karabük’te son derece değerli sanayi kültürü olan ve mutlaka değerlendirmenin içinde olacak olan bir ilimiz. Her ne kadar, ana muhalefet inanmasa da, bin dereden su getirse de, kıskançlığını açığa vursa da biz bu yerli marka otomobili yapacağız ve dünyanın her tarafına da satacağız.

“Böyle bir skandalı asla sineye çekemeyiz”

Norveç’te NATO tatbikatında yaşanan skandala da değinen Bakan Özlü, “İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk ve son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, açıktan ve düşmanca hedef gösterildi. Bu rezaleti; basit bir hata, basit bir olay, özürle geçiştirilecek bir mesele olarak göremeyiz. Böyle bir skandalı asla sineye çekemeyiz. Savunma Sanayisi Müsteşarlığında 25 yıl görev yapmış, Silahlı Kuvvetlerle, NATO ile çok yakın çalışmış bir kişi olarak bu tatbikatlarda her şey önceden planlanır ve önceden provası yapılır. Hangi dakika, hangi saniye hangi resim çıkacak hedef ne olacak bunlar hep bilinir. Bunlar böyle basit iki memurun yapabileceği iş değil. Aynı NATO’nun, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasındaki ve sonrasındaki tutumunu da unutmadık. Türkiye düşmanlarına kol kanat gerenler, onları koruma altına alanlar, büyük bir yanlış içindedirler. Türkiye, böyle ucuz saldırılara boyun eğmeyecek kadar büyük bir ülkedir” dedi.

Şahin: “Tüm darbe ve muhtıraları NATO darbesi ve muhtırası”



Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ise, Türkiye’deki tüm darbelerin ve muhtıraların bir NATO darbesi ve muhtırası olduğunu bugün çok daha açık gördüklerini söyledi. Adnan Menderes ve Süleyman Demirel dönemlerinde ABD ve NATO’ya rağmen Rusya ile yapılan anlaşmalara değinen Şahin, “İskenderun Demir Çelik, Seydişehir Alüminyum, Aliağa rafinesi Sovyetlerin teknolojisi ve kredisi ile yapılmıştır. Ama sen misin bunu yapan ABD ve NATO’ya rağmen 1971, 1980 muhtırası. Şimdi Türkiye’de AK Parti geldi, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, bağımsız ve bağlantısız olacak sözünden yola çıkarak kendi gücümüzle kalkınacağız, kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız dedi. Siz paramızla silah vermiyorsunuz, ama terör örgütlerine bedava silah veriyorsunuz. Dolayısıyla biz o silahları bu ülkede yapacağız. Şu anda ihtiyaç duyduğumuz yapamadığımız silahları da bize bunu kim veriyorsa oradan alacağız. S-400 füzelerinin alınması ve nükleer enerji ile ilgili Rusya ile yaptığımız anlaşma sonrası işte NATO’da Atatürk’ü ve Recep Tayyip Erdoğan’ı düşman gibi gösteriyorlar ya aslında buna bir tepki” diye konuştu.