Bakan Özlü’nün katılımı ile TCDD arazileri belediyeye devredildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karabük Belediyesi ile TCDD arasında imzalanan arazi devir teslim törenine katılarak protokole şeref konuğu olarak imza attı.

Bir dizi ziyaret ve AK Parti Merkez ilçe kongresi için Karabük’e gelen Bakan Özlü, MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamında ziyaret etti. Karabük Belediyesine gelişi sırasında Belediye Bandosu tarafından karşılanan Bakan Özlü, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’den proje ile ilgili bilgiler aldı. TCDD ile yaptıkları anlaşma neticesinde şehir merkezinde yer alan TCDD’ye ait yaklaşık 160 dönüm arazinin, Karabük Belediyesine devredildiğini ve bu alanda yer alan devlet demiryolları ünitelerinin de şehir dışına taşınacağını ifade eden Başkan Vergili, “Bu alanda yeni bir mahalle ortaya çıkartacak, bir nevi kentsel dönüşüm yapacağız” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada, “Anadolu’nun neresine gidersek gidelim, şehir merkezinde kalmış ya bir sanayi sitesi var ya da kamuya ait bir arazi var, bu proje son derece önemli, Karabük’ü ikiye bölen bir araziyle şimdi Karabük’ü birleştiriyoruz. Karabük’e yeni bir teknopark kazandırıyoruz, bunun için bakanlığın tüm desteğini aktaracağız. Yine Eskipazar İhtisas OSB içinde ne gerekiyorsa yapacağız, çok yakında kamulaştırma işlemlerine başlayacağız. Bakanlığımızın tüm kapıları Karabük’e açık ve imkanlarımız emirlerinize amade. Karabük’ün bakanı yok diye düşünmeyin, Karabük’ün bakanı benim. Ayrıca burada üstlendiği görevlerle bir bakandan çok daha fazla deneyime sahip olan bir ağabeyimiz, bir büyüğümüz olan Mehmet Ali Şahin Bey var” dedi.



Loading...

Konuşmaların ardından Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın arasında devir teslim protokolü imzalandı. Protokole; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Kemal Çeber ve Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Prof. Dr. Burhanettin Uysal da şeref konuğu olarak imza koydu.