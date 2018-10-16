Bakan Pakdemirli: '2 bin 60 kadın çiftçi sertifika sahibi oldu'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "29 ilde 2 bin 60 kadın çiftçinin, girişimcilik eğitimleri kapsamında sertifika almalarını sağladık. 2 bin 60 kadın çiftçi, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile 70 saat 4 gün süreli ‘uygulamalı girişimcilik’ eğitimleri alarak sertifika sahibi olmuşlardır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "29 ilde 2 bin 60 kadın çiftçinin, girişimcilik eğitimleri kapsamında sertifika almalarını sağladık. 2 bin 60 kadın çiftçi, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile 70 saat 4 gün süreli ‘uygulamalı girişimcilik’ eğitimleri alarak sertifika sahibi olmuşlardır" dedi.

Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımlarıyla düzenlendi. Programda konuşma gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, kadının olmadığı yerde sevginin olmadığını, duygu, canan ve ahsen olmadığını dile getirdi. Pakdemirli, "Biz erkekler, eşlerimize, ’hanım’ diye hitap ederiz, çünkü onların, başımızın üstünde yerleri vardır. Yuvayı dişi kuş yapar, demiş atalarımız. Evet, yuvayı da yapan, toprağı da işleyip mağmur eden, tarlada eli çamurlu, mutfakta eli hamurlu kadınlarımız olmuştur" ifadelerinde bulundu. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında, en önemli rolü çiftçi kadınların oynadığını ifade eden Pakdemirli, "Çiftçi kadınlarımız; günümüzde bilinmeyen liderler, temel gıda üreticileri, ailenin yapıtaşı ve sürdürülebilir kalkınmanın şampiyonudurlar. Tarımda kadın eli demek, istikrar ve uyum demektir. Kadınlarımıza imkan verildiği takdirde, neler yapılabileceğinin en güzel örnekleri sizlersiniz. Kadın çiftçiler; aynı zamanda kazanımlarının çoğunu ailelerinin ve toplumun faydasına kullanan küçük işyeri sahibi ve yatırımcılardır" diye konuştu.

"Genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programının yüzde 60’ı kadın çiftçiler"

Bir ekonomist olarak, kadınların iş gücüne katılım oranlarını çok önemsediğini aktaran Pakdemirli, dünyada tarımsal işgücünün yaklaşık yüzde 40’nı kadınların oluşturduğunu belirtti. Türkiye’de toplam istihdam içerisinde, kadının payı yaklaşık yüzde 31 iken, tarımda ise bu oranın yüzde 45’i bulduğunu paylaşan Pakdemirli bu verilerin, kadınların kırsal alandaki yerini ve önemini gösterdiğini paylaşarak şu şekilde devam etti:

"Tarım sektörünü sırtlayan kadın çiftçilerimize yönelik faaliyetlerin çok büyük önem taşıdığını biliyoruz. Kadın çiftçilerimizin, tarımsal üretim faaliyetine, erkeklerden daha fazla katılımları dikkate alındığında, kadınlara tarımsal eğitim hizmetleri verilmesini çok önemli ve kaçınılmaz buluyoruz. Tarım politikalarımız içinde, bakanlığımızca kadına yönelik eğitimler ve faaliyetler, kadın emeğinin göz ardı edilmediğinin de göstergesidir. Bakanlık olarak 2003 yılından bugüne kadar, kırsalda yaklaşık 2.1 milyon kadın çiftçi eğitilmiştir. Bugün ülkemizde, bakanlığımız bünyesinde kadınlar tarafından kurulmuş ve üyelerinin çoğunluğu kadınlardan oluşan 43 adet tarımsal kalkınma kooperatifi bulunmaktadır. Bakanlık olarak, kadın çiftçilerimizin, desteklerimizden daha fazla faydalanması adına da pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında;

Proje sahibinin, kadın çiftçi olması veya kadın çiftçi tarımsal amaçlı kooperatif ve birlik üyesi olması durumlarında artı puan verilmektedir. Yine, bir avrupa birliği hibe programı olan ıpard; değerlendirme kriterlerinde başvuran kişinin kadın olmasına, üyelerinin en az yüzde 50’si kadın olan üretici gruplarına öncelik verilmektedir. Bu programımızda da kadın yatırımcılara hibe sıralamasında ilave puan vererek o projenin öne çıkmasını sağlıyoruz. Hayvancılık yatırımları için ek 10 puan, işleme ve pazarlama yatırımları için ek 5 puan, çiftlik faaliyetleri kapsamındaki yatırımlarda ek 15 puan veriyoruz. Genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programının yüzde 60’ı, kadın çiftçilerden oluşmaktadır. Program kapsamında, başvuru sahibinin kadın çiftçi olması durumunda, ilave puan verilmektedir. Yaklaşık 29 bin kadın çiftçimiz bu destekten yararlanmış ve 862 milyon hibe destek almıştır. Kırsalda, kadınların sorunlarını çözmeden, sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek mümkün değildir. Bakanlığımızca; 2012 yılında hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ulusal eylem planı hayata geçirilmiştir."

"2 bin 60 kadın çiftçi sertifika sahibi oldu"

Bakanlık olarak 2014 yılında bir ilde başlatılan, tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programını, 2018 yılında 7 bölgeye yayıldığını aktaran Pakdemirli, "29 ilde 2 bin 60 kadın çiftçinin, girişimcilik eğitimleri kapsamında sertifika almalarını sağladık. 2 bin 60 kadın çiftçi, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile 70 saat 4 gün süreli ‘uygulamalı girişimcilik’ eğitimleri alarak sertifika sahibi olmuşlardır. Kırsal alanda, kadına yönelik her faaliyet ve proje az ya da çok kadınlara önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye’de ilk kez kırsalda kadına yönelik yapılan tarımda kadın girişimciliği çalışması; kadınların hayallerinin gerçekleşmesine, sosyoekonomik statülerine ve toplumsal ilişkilerine katkı sağlamıştır. Üretici ve girişimci ruha sahip kadınlarımızı bilgilendirerek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak, tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak adına önemli bir adım atılmıştır. Odak noktası, “kırsal kadınlarımız” olan faaliyetlerimiz kesintisiz devam edecektir. Kadınlar; her alanda oluşturduğu katma değerin, esirgemedikleri emeğin, Türkiye’nin gerçek gücü olduğunun farkına varmalıdırlar. Değiştirmek istediklerini sivil toplum kuruluşlarında en önde yer alarak, birlikler, kooperatifler kurarak ve yaşatarak yapmalıdırlar. Yaptıkları çalışmalarla, gösterdikleri özveri ile hem kendisine hem ailesine hem de yöresine katkı sağlayan 39 ilden katılan, ödül alacak olan kadın çiftçilerimizi yürekten kutluyoruz" dedi.

Pakdemirli konuşmasının sonunda eşine hitap ederek, "Hayatımın her anında ve aldığım her kararda desteğini hiçbir zaman benden esirgemeyen, çocuklarımın annesi, fedakar sevgili eşim ahu hanıma sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.