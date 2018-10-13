Bakan Pakdemirli: 'Son 5 yıldır Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor'

Türkiye’nin son 5 yılda istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi, darbe girişimi ve son olarak ekonomik darbe ile karşı karşıya kaldık ama Allah’a şükür bu darbenin de etkileri yavaş yavaş geçmeye başladı. Dövizde de bir çözülmemiz var” dedi.

Türkiye’nin son 5 yılda istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi, darbe girişimi ve son olarak ekonomik darbe ile karşı karşıya kaldık ama Allah’a şükür bu darbenin de etkileri yavaş yavaş geçmeye başladı. Dövizde de bir çözülmemiz var” dedi.

Malatya’da bazı açılış ve toplantılara katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Burada borsa üyeleri ve yönetimi ile bir toplantı yapan Bakan Pakdemirli, dünya nüfusunun 9 milyara, şehirleşme oranının ise yüzde 70’lere çıkacağını ifade ederek, “Bugün ürettiğimiz ürünün yüzde 50 daha fazlasını 2050 yılı itibariyle üretmemiz gerekiyor. Bu sadece dünyanın problemi mi? Tabii ki hayır, bu aynı zamanda Türkiye’nin de, Malatya’nın da problemidir” şeklinde konuştu.

“Kayısıda daha alacak çok yolumuz var”

Malatya’nın en önemli ekonomik girdilerinden biri olan kayısı üretimine de değinen Pakdemirli, “Kayısıda daha alacak çok yolumuz, çok gidecek yerimiz var. Kayısı inanılmaz bir derya. Kayısıdan belki 20-30 tane ürün elde edebiliriz” diyerek Malatya’da kendisine ikram edilen kayısı kahvesini örnek gösterdi.

Kayısının üreticiden 2-3 dolara alındığını, yurt dışında 22 dolara satıldığını anımsatan Bakan Pakdemirli, her zaman bir global marka özleminin bulunduğunu söyledi. Pakdemirli, “Gıdada da bizim çok iyi bir markamızın olması lazım. Gıdada markalaşmak demek birkaç yüz milyon dolar para harcamak demek, ama bu koşullarda iş adamlarından bunu beklemek çok doğru değil. O zaman ne yapacağız? Bakanlık olarak genel bir şemsiye marka, global marka oluşturalım istiyorum. Bunun için çok iyi gün kurusu kayısı, çok iyi fındık, zeytinyağının girmesi lazım. Bunlarla ilgili çok üst düzey standartlar koyabilirsek, en azından ürünlerimizin yüzde 10’unu böyle katma değerli olarak yurt dışına satma imkanı yakalarsak tahmin ediyorum bir o kadar daha ihracat katkısı Türkiye’ye sağlanır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Tarım sektörünün döviz ve ekonomik hareketlilikten en çok etkilenen sektör olduğunu vurgulayan Pakdemirli, “Birçok sektörde dövizin hareketliliği fiyatları yüzde 30-40 etkiliyor ama tarım sektörü ne yazık ki fiyatların artışını birebir yaşayan sektör. Döviz arttığında birçok girdimiz de artıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor”

Bugün Türkiye’nin bölgede varlığını sürdüren çok güçlü bir ülke olduğunu belirten Pakdemirli, “Son 5 senedir Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi, darbe girişimi ve son olarak ekonomik darbe ile karşı karşıya kaldık ama Allah’a şükür bu darbenin de etkileri yavaş yavaş geçmeye başladı. Dövizde de bir çözülmemiz var. Ben ilerleyen günlerde de hızlı bir şekilde ekonomik göstergelerin Türkiye’nin lehine gelişeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ programına herkesin destek vermesi gerektiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, “Buradan çağrı yapıyoruz. Sizler de bu mücadeleye katılın, kısa bir dönem zarar edebiliriz ama bu mücadeleye katılarak bu savaşı birlikte kazanabiliriz. Türkiye’yi güzel günler bekliyor diye düşünüyorum” dedi.

Bakan Pakdemirli, kendisine iletilen talep üzerine Türkiye Toprak Mahsulleri Ofislerinde bundan sonra Malatya kayısısının da satılması için yetkililere talimat verdi.

“Kayısı bizim her şeyimiz”

Toplantıda söz alan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da, Bakan Pakdemirli’nin ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Kayısımız, coğrafi işaret tescil belgesi almış bugün Türkiye’de cari açığa direkt düşmanlık eden 5 üründen birisi. Kayısı bizim her şeyimiz, en önemli ekonomik girdilerimizden biri. 45 bin aile direkt, 800 bin nüfusu da dolaylı olarak ilgilendiren bir üründür. Bu konuda kayısıda yaşanan kükürt ile ilgili sorun konusunda verdiğiniz karardan dolayı da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.