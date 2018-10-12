Bakan Pakdemirli: “Tarımı emeklilikten sonra hobi olarak yapılacak iş olmaktan çıkarmalıyız”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atama bekleyen ziraat, gıda, su ürünleri ve veteriner hekimliği mezunu gençleri tarıma ve hayvancılığa yönlendirerek kendi işlerini kurmaları için teşvik etmeleri gerektiğini söyleyerek, “Tarımı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atama bekleyen ziraat, gıda, su ürünleri ve veteriner hekimliği mezunu gençleri tarıma ve hayvancılığa yönlendirerek kendi işlerini kurmaları için teşvik etmeleri gerektiğini söyleyerek, “Tarımı emeklilikten sonra hobi olarak yapılacak bir iş olmaktan çıkarmalıyız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Malatya’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, AK Parti döneminde Malatya’ya orman ve su alanlarında 1 milyar 980 milyon TL’lik yatırım yapıldığını anımsatarak, “Tarımsal alanda 1 milyar 2 milyon TL hibe verdik. Bölgedeki 251 bin 400 dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 142 milyon ilave zirai gelir artışı sağladık. Malatya’da son 16 yılda 71 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Orman köylerinde yaşayan 2 bin 142 aileye 20 milyon TL ferdi kredi ve hibe desteği sağladık. Malatya, Ipard kapsamında 42 il içinde en fazla hibe ödediğimiz 5. ilimizdir. Ipard programı kapsamında 360 projeye 160 milyon TL verdik. Ipard II 3. çağrı kapsamında 70 projeye 30 milyon TL daha hibe sağlıyoruz. Genç Çiftçi Projesi kapsamında 604 projeye 18,1 milyon TL verdik” dedi.

Türkiye’nin kayısı üretiminde dünyada lider konumda olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Türkiye’nin önemli bir ihraç ürünü olan kayısı, en çok Malatya’da üretilmektedir. Taze kayısı ihracatında dünyada 4’üncü, kuru kayısı ihracatında ise 1’inci sıradayız. Malatya’da kayısıya mişmiş derler. 2017 yılında coğrafi işaret tescili olan Malatya kayısısı, dünyanın her yerinde koruma altındadır. Kayısı ülkemiz açısından stratejik bir üründür. Bu gerçekten gurur verici bir durum. Bu yüzden kayısı denildiğinde ipin ucunu bırakmayacağız. Malatyalı kardeşlerimizin deyimiyle terkini koyuvermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak kayısı için dekar başına 14 TL mazot desteği, 100 TL organik tarım desteği, 100 TL standart fidan ve 280 TL sertifikalı fidan desteği verdiklerini belirten Pakdemirli, “İnşallah bundan sonraki süreçte üreticimizin sorunlarını bizzat kendilerinden dinleyerek her daim destekçileri olacağız. Ülkemiz açısından böylesi stratejik öneme sahip bir ürünün üretim ve pazarlama süreçlerinin çok iyi takip edilmesi gerekmektedir. Kayısı ile ilgili bir şeyi çok iyi bilmeliyiz. Kayısıda fiziki maksimum yerine nitelikli optimuma ulaşılması gerekliliği doğmuştur. Her yerde özellikle ifade ediyoruz, kalite, kalite, kalite” ifadelerini kullandı.

Kaliteli ve dünya standartlarında gerçekleştirilecek kayısı üretiminin en büyük amaçları olması gerektiğini dile getiren Bakan Pakdemirli, “Kuru kayısıdaki kükürt oranı ihracatta sorun olmaktadır. Hatırlarsanız benzer durumlar Rusya-Türkiye domates ihracatı konusunda da yaşanmıştı. Kükürt oranı uluslararası standartları karşılayacak seviyeye düşürülmelidir. Kayısı üretiminde modern teknikler geliştirmeliyiz. Gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Üretici, çiftçi, bizim en büyük akıl hocamız. Bugün bu yüzden burada sizlerle bir araya geldik. Siz anlatacaksınız, biz dinleyeceğiz” dedi.

Dünya nüfusunun hızla arttığını ve gelecekte tarım noktasındaki stratejilerin büyük bir öneme sahip olacağını kaydeden Pakdemirli, “İki kere iki dört eder netliğinde bir şey söylemek gerekirse tarımı teknoloji ve Ar-Ge ile buluşturmamız şart. Tarımda verimi arttırmanın tek çözümü kendi ürünümüzü modern teknikler ile üretmektir” şeklinde konuştu.

Pakdemirli, “Yıllarca dirsek çürütüp okuyan donanımlı gençlerimiz işsiz. Atama bekleyen ziraat, gıda, su ürünleri ve veteriner hekimi gençlerimizi tarıma ve hayvancılığa yönlendirip, kendi işlerini kurmak için teşvik etmeliyiz. Tarımı emeklilikten sonra hobi olarak yapılacak bir iş olmaktan çıkarmalıyız. Bu sebeple girişimci gençlerimize kendi işlerini kurmak ve geliştirmeleri için gerekli destek ve eğitimleri vermeliyiz” diye konuştu.

Bakandan Malatya’ya müjdeli haberler

Gıda arz güvenliği konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerinin de altını çizen Pakdemirli, Malatya’ya da müjdeler verdi. Malatya Yazıhan’da tarıma dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin Malatya’ya hayırlı olmasını dileyen Pakdemirli, “3 milyon 128 bin metrekare alanda kurulacak olan tarıma dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde 142 adet besi işletmesi faaliyet gösterecektir. Bu işletmelerde 15 bin 200 büyükbaş besi hayvanı yetiştirilerek bölgenin ve civar illerin et ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanacaktır. Ayrıca bölgede yem fabrikası, kombina ve biyogaz enerji tesisi yer alacaktır. Bölgedeki biyogaz enerji tesisinde hayvansal gübrelerden elektrik enerjisi ve organik gübre üretilecektir. Bu yatırım sayesinde bin vatandaşımız iş ve aş sahibi olacaktır. Bu projemizin, onaylandığının müjdesini vermek istiyorum. Ayrıca Malatyamızda 908 bin metrekare alanda, tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesini kurmayı planlıyoruz. Bu bölgede 1 adet paketleme tesisi, gübre satış yerleri ve 2 adet soğuk hava deposu yer alacaktır. Bu yatırım sayesinde 500 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacaktır. Bu proje ile ilgili çalışmalarımız son sürat devam etmektedir” diye konuştu.

Toplantı sonunda AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Bakan Pakdemirli’ye kayısı ve Arapgir üzümü hediye etti.