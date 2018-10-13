Bakan Pakdemirli: 'Ürün tarlada 1 lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor'

Türkiye’nin tarımda Avrupa birincisi olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Ürün tarlada 1 lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor. Bu lojistik zincirdeki verimsizlikleri de ortadan kaldırmamız lazım. Hem üretici daha fazla kazanmalı hem de tüketici daha ucuza yemeli. Üreticinin elinde 2-3 lira geçmeli, tüketici de 3-4 liraya bunu almalı. Bizim bu aradaki seviyeleri mutlaka daha verimli hale getirme yolunda adımlar atıyor olmamız lazım" dedi.

Türkiye’nin tarımda Avrupa birincisi olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Ürün tarlada 1 lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor. Bu lojistik zincirdeki verimsizlikleri de ortadan kaldırmamız lazım. Hem üretici daha fazla kazanmalı hem de tüketici daha ucuza yemeli. Üreticinin elinde 2-3 lira geçmeli, tüketici de 3-4 liraya bunu almalı. Bizim bu aradaki seviyeleri mutlaka daha verimli hale getirme yolunda adımlar atıyor olmamız lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli programları kapsamında Elazığ’a geldi. İlk olarak Valiliğe geçen Bakan Pakdemirli, Vali Çetin Oktay Kaldırım’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Pakdemirli, açıklamalarda bulundu.

Çok yakında havzaların başına birer yönetici atayacaklarını vurgulayan Pakdemirli, “Bu yönetici havzanın başında olacak. DSİ, orman ve tarım buna bağlı olacak. Yani Tarım ve Orman Bakanlığındaki tüm birimler bu arkadaşın başkanlığında gidecek. Bunların çok teknik arkadaşlar olmasına da ihtiyaç yok. Sevk ve idare kabiliyeti yüksek arkadaşlarla çalışacağız. Sadece önünde hedefleri ve yetkileri olacak. Buradaki sorunları çözmenin yollarını arayacak. Biz sadece bu arkadaşları izliyor olacağız” diye konuştu.

“Lojistik zincirdeki verimsizlikleri de ortadan kaldırmamız lazım”

Türkiye’nin tarımda Avrupa’da 1 numara olduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, “Ama bizim hâlâ planlama ile ilgili sıkıntılarımız var. Planlı bir şekilde tarım istiyoruz. Planlamayı iyi yapabilirsek, yarın ürünlerle ilgili bir eksiklik olmayacak. Ürün fiyatlarında spekülatif olmayacak. Birçok şey olmayacak. O yüzden planlamayı çok iyi yapmamız lazım. Bunun için baştan alfabeye yazar gibi tekrar çalışmaya başladık. Önümüzdeki aylarda da hem destekleri hem de üretimin planlamasını yapıp tek bir bütüncül yaklaşımla bu konulara yaklaşıyor olacağız. Miras kanunumuz ve diğer sebeplerden dolayı araziler küçüldü. Bu arazilerde tarım yapmak gitgide azalıyor. Bizim bu toplulaştırmaya hep birlikte önem vererek toplu bir şekilde iş yapmamız lazım. Ama devletin burada bir şey yapmasını beklemeden önce de sizler kooperatifleşin bu üretimlerin içerisinde mutlaka olun. Ürün tarlada bir lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor. Bu lojistik zincirdeki verimsizlikleri de ortadan kaldırmamız lazım. Hem üretici daha fazla kazanmalı hem de tüketici daha ucuza yemeli. Üreticinin elinde 2-3 lira geçmeli, tüketici de 3-4 liraya bunu almalı. Bizim bu aradaki seviyeleri mutlaka daha verimli hale getirme yolunda adımlar atıyor olmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Tarım bana göre savunma sanayisinden de önemli”

Ülkede birlik ve kooperatiflerle ilgili kirlilik olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Her köyde bir kooperatif var. Hepsinin de cebinde bir tane başkan yazan kart var. Biz bu işi bu şekilde yönetmemiz zor. 14 bin tane birlik ve kooperatif var. Her birine yarım saat randevu versem 2,5 sene geçiyor. Biz ilerleyen zamanlarda bunları bir araya getireceğiz. Bu işten bir verim doğmuyor. Üreticiyi kollayacak, tüketiciye de ucuz mamul ulaştırmamız gerekiyor. O zaman bu verimi doğuracak şekilde siz tekrar yapılanın diyeceğiz. Biz karışmayacağız. Kendilerinin çözüm bulması yönünde yönlendirici olacağız. Tarım bana göre savunma sanayisinden de önemli. Savunma sanayi eşittir tarım ve tarım eşittir savunma sanayidir. Hatta ilerleyen yıllarda da savunma sanayiden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuranın lideri olacak. Bugün Türkiye 190 ülkeye bin 700 tane ürün ihraç ediyor. Ama bugünün başarısı yarınların başarısının garantisi değil. O yüzden düne göre çok daha fazla çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Gübrede yüzde 15, yemde de yüzde 10 indirim aldık”

Türkiye’nin son 5 yılda istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Pakdemirli, "Gezi olayları, yargı darbesi, darbe girişimi ve son olarak da bir ekonomik darbe girişimine maruz kaldık. Burada inşallah bunun da etkileri yavaş yavaş oradan kalkmaya başladı. Biz burada milletçe dik durursak, herhangi bir problemimiz olmadan önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir Türkiye ile karşılaşacağız. Zincir mağazaları ile konuştuk. 50 üründe yüzde 10’a varan indirimler yaptılar. Önümüzdeki günlerde bunu da enflasyona pozitif anlamda etkilerinin olmasını bekliyoruz. Tarım sektörü deyince dövizdeki hareketlikten en çok etkilenen sektör. O yüzden gübrede ve yemde bazı indirimler konusunda ilgili kuruluşlardan rica ettik. Onlarda bizi kırmadılar. Gübrede yüzde 15, yemde de yüzde 10 indirim aldık. Etin karkas fiyatlarını Et Süt Kurumu olarak 26 lira olan ithal karkas et kesim fiyatını 28 liraya çıkardık. Yerli ete de daha pozitif ayrımcılık yaparak 28 liradan 29 liraya çıkardık” diye kaydetti.

“Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine doğru gidiyoruz”

Son olarak yapılacak olan seçimlere değinen Pakdemirli, “Bana göre hepimizin kalıcı tek bir şeyi var. O da AK Parti üyeliğidir. Bu kalıcı parti üyeliğinin dışındaki tüm üyeler geçicidir. Her nerede olursanız olun. Ben son seçimde aday adayıydım. Listede yoktum. Ama açın bakın sahalarda beni göreceksiniz. Önümüzde bir seçim var. Bana göre cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine doğru gidiyoruz. Çünkü parlamenter sistemden başkanlık sitemine geçtik. Buradaki oy oranlarımızdaki en ufak zafiyet bu işi tekrar tartışmaya açacaktır. O yüzden ne oy aldıysak fazlasını hedefleyerek sahada mutlaka çalışıyor olmamız lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Pakdemir daha sonra belediyeye geçerek Başkan Yanılmaz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Pakdemir’e ziyaretlerinde, AK Parti Elazığ milletvekilleri Tolga Ağar, Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Ramazan Gürgöze ve kurum müdürleri eşlik etti.