Bakan Pakdemirli’den bir müjde de besiciye: “Küspeyi 90 liradan 60 liraya indirdik”

Elazığ’dan besicilere müjde veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Küspemizi 90 liradan 60 liraya indirdik. Besicilerimiz yem alanında bir nefes alsınlar. Enflasyonla mücadele kapsamında da böyle bir destek vermeyi uygun bulduk” dedi.

Programları kapsamında Elazığ’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şeker fabrikasını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, “1956 yılında kurulan şeker fabrikasındayız. Ülkenin endüstriyelleşmesi döneminde yapılmış en önemli adımlardan bir tanesidir. Adnan Menderes’i bu vesile ile rahmetle anıyorum. Bu fabrikamızda 220 bin ton kapasite var. Ama 150 bin tonu kullanılabiliyor. Bunun da sebebi sulu tarımla ilgili Elazığ’da eksikliklerimiz olmasıdır. Sulu tarımın geliştirilmesi ve su projelerimizin bir an evvel bitirilmesinin öneminin anlaşılması anlamında bu ziyarette önemli diye düşüyorum. Bu ziyaretten sonra sulama ile ilgili projelerimize daha fazla önem göstermemiz gerektiğini kendim ve bakanlık olarak daha iyi anladık. Burada 27 bin şeker kotamız olmasına rağmen ancak 7 kiloda bir şeker üretildiğini düşünürsek, 20 bin ton civarında bir üretimimiz olabiliyor. Aslında bu fabrikanın da sürekli kullanılması için daha fazla pancar ve şeker üretilmelidir. Besicilere iyi bir haberim var. Besicilere yan destek kapsamında buradaki çıkan küspemizi 90 liradan 60 liraya indirdik. Besicilerimize özellikle bir yem alanında bir nefes alsınlar. Enflasyonla mücadele kapsamında da böyle bir destek vermeyi uygun bulduk” diye konuştu.