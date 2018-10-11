Bakan Pekcan: ’’Bizim Afrika’ya bakışımız ortak kazanç, birlikte kalkınma ve birbirimizi tanıma merkezlidir’’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika’ya bir pazar olarak bakmadıklarını belirterek, "Türkiye olarak bizim Afrika’ya bakışımız ortak kazanç, birlikte kalkınma ve birbirimizi tanıma merkezlidir’’ dedi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu, bugün gerçekleştirilen toplantılarda sona erdi. Forumun sonuç bildirgesini açıklamak için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Victor Harison ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Forumu değerlendiren Bakan Pekcan, ’’Bildiğiniz gibi Türkiye, Afrika’yla olan ilişkilerine çok önem veriyor. 2003 yılında Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisini uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 2003 yılında kıta Afrika’sıyla toplam ticaret hacmimiz 5.4 milyar dolarken, bugün 20.6 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatımız yaklaşık beş katına çıkmış, 2.11 milyar dolardan 11.7 milyar dolara ulaşmıştır. İthalatımız ise üç katına çıkmış, 3.3 milyar dolardan 8.9 milyar dolara ulaşmıştır. İlişkilerimizin daha da iyileştirilmesi için Afrika’daki Türk büyükelçilik sayısı 41’e, ticari müşavirlik sayımız 26’ya ulaşmıştır. Türk Hava Yolları da Afrika’da 35 ülkede 53 farklı destinasyona uçmaktadır. Adeta kıtanın yerel havayolu konumuna gelmiş bulunmaktadır. Bu ilişkiler yatırım ve müteahhitlik alanına da yansımıştır ve artarak devam etmektedir. Bu alanda ilk ihracatımızı 1972 yılında Libya’da gerçekleştirdik. 1972-2002 arasında müteahhitlik sektörünün almış olduğu toplam iş hacmi 11 milyar dolardır. Şuanda kıta Afrika’sında toplam iş hacmimiz 66.4 milyar dolar olmuş, bunun 55 milyar doları da son 15 senede Afrika açılımıyla beraber gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Türkiye, Afrika’da yüz binlerce kişiye iş olanağı sağlamaktadır. Net şekilde görüldüğü üzere Türkiye olarak bizim asıl amacımız ikili ilişkilerimizi geliştirirken aynı zamanda Afrikalı dostlarımızın kalkınma çabalarına destek sağlamaktır’’ diye konuştu.

Türkiye olarak Afrika’ya bakışın ortak kazanç olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, ’’Türkiye olarak Afrika’nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri bulmasında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Afrika’nın bir yokluklar kıtası olarak anılmaması, 21. yüzyılın parlayan yıldızı olmasını temenni ediyor ve bunun için çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Türkiye ve Afrika olarak gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde büyük zarar veren korumacılığa hep beraber karşıyız. Küresel ticaretin adil, serbest ve sürdürülebilir olmasından yanayız. Biz Afrika’ya bir pazar olarak bakmıyoruz, Afrika’ya doğal kaynak merkezi olarak da bakmıyoruz ve bakmayacağız. Türkiye olarak bizim Afrika’ya bakışımız ortak kazanç, birlikte kalkınma ve birbirimizi tanıma merkezlidir’’ şeklinde konuştu.