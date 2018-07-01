Bakan Sarıeroğlu: 'Yerel seçimlerin startını Adana'dan verdik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bugünden itibaren yerel seçim çalışmalarına başlamış bulunuyoruz ve yerel seçimler ile ilgili çalışmalarımızın ilk startını da Adana’dan vermiş bulunuyoruz" dedi.

AK Parti olarak Adana’dan 24 Haziran seçimlerinden önemli bir zaferle çıktıklarını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Çok önemli bir seçim sürecinde omuz omuza zorlu şartlarda Ramazan ayında biliyorsunuz hep birlikte var gücümüzle çalışarak kardeşlik ruhumuzu koruyarak gerçekten güzel bir seçim kampanyası dönemini tamamladık. Allah’a hamdolsun AK Partimiz hem Türkiye genelinde hem de Adanamızda önemli bir eşiği atlamış bulunuyor. Daha güzel sonuçlara ulaşacağımız seçimler önümüzde olacak. Bunlardan birisi de Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler. 24 Haziran seçimlerinde de dönüm süreciydi. Böylesine önemli süreçlerin yaşandığı dönemde her tepeden saldırı söz konusuyken Cumhurbaşkanımız üzerine çeşitli oyunlar oynanırken, çevremizde bir sürü kan gözyaşı varken coğrafyamızda haritaların baştan yapılmasına yönelik işler söz konusuyken bizim için bu süreçte en önemli önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı sisteminin başkanlık sistemine geçişiydi ve cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi olan Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk başkanı yapmaktı. Allah’a hamdolsun milletimiz hem de az değil güçlü bir katılımla neredeyse yüzde doksanlar ulaşan rakamlarla demokrasi tarihinde zafer ilan edildi" diye konuştu.

"AK Parti olarak sandık namustur dedik”

Seçim sürecinde muhalefet partileri ve yandaşları tarafından çeşitli spekülasyonlar üretildiğini de kaydeden Bakan Sarıeroğlu, "Kimse bizi test edemez. Tertemiz bir seçim kardeşlik içinde de tüm partiler seçime katıldılar. AK Parti olarak sandık namustur dedik. Sandıklarda çok güçlü bir örgütlenme sağladık. Artık listemiz oturmuş durumda. Kim neyi yapacağını biliyor teşkilatlarımız bu konuda oldukça güçlü" ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinden halkın desteği ile zaferle ayrıldıklarını ve bundan sonra yerel seçimlere odaklanacaklarını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonra yerel seçimlere odaklanacağız. Adana’da altıncı vekilimiz meclise götüremedik ama bugüne kadar Adana’da aldığımız en yüksek seçim sonucu rakamını almış bulunuyoruz. Bu bizim için önemlidir. Halkımız 24 Haziran seçimlerinde büyük bir heyecanla seçime katıldılar. Çok güzel bir hava var Adana’da. Bu arada Adana turuncu oldu haritada. Bir önceki 2014 yılı seçimlerinde kırmızı renkti. Şimdi hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçiminde Adanamızı turuncu haritaya döndürdük" şeklinde konuştu.

"Yerel seçimlerin ilk startını Adana ve Kozan’dan verdik”

MYK toplantısı sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yerel seçimlere ilk stardı Adana’dan verdiklerini kaydeden Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren yerel seçim çalışmalarına başlamış bulunuyoruz ve yerel seçimler ile ilgili çalışmalarımızın ilk startını da Adana’dan vermiş bulunuyoruz. Hem Kozanımıza hem Adanamıza hayırlı olsun. Seçim çalışmalarımızda yaptığımız gibi her günümüzü değerlendireceğiz. Önümüzde sekiz aylık kısa bir süre var. Sekiz ay boyunca çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağız. Kozan’da 92 bin 315 seçmen sayımız var ve bu kişilerin tamamına ulaşacak kadar şu anda zamanımız ve insan kaynağımız var. O yüzden çok verimli bir çalışma yapalım. İnşallah başta Kozanımız olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve 15 ilçemizin tamamını AK Parti olarak almak için inşallah bugün itibarı ile yerel seçim çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ben Adana’ya inanıyorum ve güveniyorum bu havayı Adana’da gördüm. Şu anda imkansız diye bir şey yok. Aldığımız oy oranları yapabileceğimizi bizlere gösteriyor. Yeter ki inanalım, yeter ki birliğimize, kardeşliğimize böyle bu dönemde sımsıkı sarılalım. İnanmak başarının ilk adımıdır. Ben inanıyorum ve varım diyorum herhalde Kozan’da varım diyor. Biz bu işi birlikte başaracağız.”

Bakan Sarıeroğlu konuşmalarının ardından ilçeden konvoy eşliğinde ayrıldı.