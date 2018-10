Bakan Selçuk: 'Kadın iş gücü son 11 yılda 4 milyon 244 bin kişi arttı'

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye, 2007-2017 yılları arasında Kadın iş gücünü en fazla artıran ülke oldu. Kadın iş gücümüzü son 11 yılda 4 milyon 244 bin kişi artırdık.

Ülkemiz, son 11 yılda kadın iş gücü sayısını yüzde 72 oranında artırarak OECD üye ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.

Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Bakan Selçuk, konuşmasının başında tüm kadınların 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı. Kadınların her alanda desteği hak ettiğini dile getiren Selçuk, tarihten bu yana kadınların kimi zaman devlet kuran, kimi zaman Nene Hatun gibi Çanakkale Destanı yazan irade olduklarını, 15 Temmuz’da cesaretin sembolü olduklarını ifade etti.

"8 bin 600 çiftçi kadına eğitim verilmesini sağladık"

Kadınların siyasette, eğitimde, hayatın her alanında olduğu gibi inovatif fikirleriyle girişimcilikte de ülkeye değer katmaya devam ettiğini belirten Selçuk, "Kadının toplumun her kademesinde var olması ve eşit fırsatlardan yararlanıyor olması o ülkenin, o toplumun gelişmişlik göstergesidir. İçinde bulunduğumuz çağda gelişmenin, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kadınların iş gücünden azami ölçüde yararlanmak zorundayız. Bu amaçla üretimi artırmak için kadınların girişimcilik ruhuna ihtiyacımız var. Kadına imkân sunulduğunda, eşit şartlar sağlandığında üretimde neleri başarabileceklerine şahit oluyoruz. 16 yıldır bu anlayışla çalışan hükümetlerimiz kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekleyen politikaları hayata geçirdi. 2012’de Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile imzaladığımız Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü bu konuda attığımız adımlardandır. Protokol kapsamında pilot iller de dâhil gerçekleşen eğitimlerden 8 bin 600 çiftçi kadına eğitim verilmesini sağladık. Yine 2012-2016 yıllarında Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesini yürüttük. Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi kapsamında Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu’nu Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla tamamladık. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi, kadın erkek fırsat eşitliğinin tüm ana plan ve politikalara yansıtılması amacıyla Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı hazırladık" şeklinde konuştu.

"İş gücüne katılım oranını yüzde 41 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz"

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planında yer alan, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Çalışmaları kapsamında; kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması faaliyetlerine hız verildiğini belirtti. Alınan tedbirler sayesinde kadın istihdamı ve kadınların iş gücüne katılım oranlarında ciddi artışlar sağlandığını paylaşan Selçuk, "Türkiye, 2007-2017 yılları arasında Kadın iş gücünü en fazla artıran ülke oldu. Kadın iş gücümüzü son 11 yılda 4 milyon 244 bin kişi artırdık. Ülkemiz, son 11 yılda kadın işgücü sayısını yüzde 72 oranında artırarak OECD üye ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Son 11 yılda ülkemizde kadın istihdamı yaklaşık 3,5 milyon arttı. OECD ülkeleri arasında ABD’den sonra kadın istihdamını en fazla artıran ülke konumunda olan Türkiye ve Avrupa ülkeleri içerisinde de kadın istihdamını en fazla artıran ülke. Ülkemiz son 11 yılda kadın istihdamı konusunda diğer başarılara da ev sahipliği yaptı. 2023 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyor, tüm kamu kurumlarımız ile işbirliği içerisinde projeler geliştiriyoruz. Bakanlık olarak, ilgili kuruluşumuz İŞKUR vasıtasıyla, işe yerleştirme faaliyetlerimizin yanı sıra aktif iş gücü programları hazırlıyoruz. Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşında Eğitim Programları ve Girişimcilik Eğitim Programları, mesleki nitelikleri artırmak için düzenlediğimiz faaliyetler arasında. Bu kapsamda 2002’de 571 kadın kurslardan faydalanırken 2017’de toplam 279 bin 508 kadın kurslardan faydalanmış ve meslek sahibi olmuştur. Yine girişimcilik eğitim kursları, farkındalık artırıcı projeler gibi uygulamalarla, bakanlığımız, çağın ihtiyacı olan niteliklerle iş gücü arasında bir köprü olma görevini üstlenmiş durumda. Düzenlemiş olduğumuz girişimcilik eğitim programı ile son on bir yılda yaklaşık 182 bin kadın vatandaşımıza girişimcilik eğitimi verdik. 2018 yılının ilk dokuz ayında ise bu rakam 27 bine ulaşmış durumda. Yapılan düzenlemeler, hayata geçirilen uygulamalar ve bu tip çalışmalar neticesinde kadınlarımız, tarımın, bilimin, ticaretin, sanatın, sporun kısacası hayatın her alanında varlar ve gün geçtikçe ağırlıkları da artıyor. Hükümetimizin her daim üreticiden ve emektardan yana olan tavrı hiç kuşkusuz, tarım sektöründeki girişimci kadınlarımıza olumlu şekilde yansıdı. Tıpkı işlediği, mahsul aldığı toprak gibi sadakatiyle, fedakarlığıyla ve azmiyle kendi işini kuran, üretimini yapan kadınlarımız sağlanan tüm imkanları en iyi şekilde kullanmaktalar. İşte bu yıl Şekerbank sponsorluğunda dördüncüsü gerçekleştirilen Kadın Girişimci Çiftçiler Ödül Töreni bunun bir göstergesi niteliğinde. 2015 yılında kurumumuz İŞKUR ve KOSGEB işbirliğinde başlatılan Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında, her yıl girişimcilik eğitimi alan kadın çiftçilerimizin birbirinden değerli projeleri yarışıyor" diye konuştu.