Bakan Selçuk, Uluslararası Vuslat Platformunun Abant toplantısına katıldı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okuyan, düşünen, çalışıp üreten, bilim ve fende atılım içerisinde olan, ahlak ve fazilet hissi ile donatılmış küresel vizyona sahip bir gençlik yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Bolu’da Uluslararası Vuslat Platformu’nun Abant toplantısına katılan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yeni dünya düzeninde geleceğin haritasını belirleyecek olan gücün bilgi olduğunu belirterek, “Bugün Türkiye 206 üniversitesi, 8 milyona yaklaşan üniversite gençliği ile insanlığın geleceğe dair umutlarını yaşatmaya devam ediyor. Dünya yeni oluşumlara, yeni umutlara hasret. Bu özlemi, bu beklentiyi gerek akademik çalışmalarımızla, gerekse seyahatlerimizle tecrübe ediniyoruz. Her ülkenin farklı bir hikayesi olduğunu gördüm. Bunlar esasında farklı hikayeler gibi görünse de hepsinin odağında insan, eğitim, yoksulluk, savaş, terör, göç, adalet, kültür ve siyaset alanlarını içeren temel sorunlar var. Tüm bu sorunların genel olarak İslam coğrafyasını içerisine alan Asya, Afrika ve Orta Doğu eksenli olarak ortaya çıkması bu bölgeleri yeni bir dünya düzeni arayışının sorun merkezi haline getirmiştir” dedi.

“İslam dünyası merkez çekim kuvvetini kaybetti”

Batı penceresinden bakıldığında yeni dünya düzeni algısıyla bugün konuşulan yeni dünya düzeni arasında farklar olduğunu söyleyen Selçuk, “Birinci Dünya Savaşı öncesinde başlayan, kökenleri 18. yüzyıla kadar uzanan kültür ve medeniyetlerin yaşadığı değişim süreci sonrasında toplumlar çok ciddi sosyolojik savrulmalara mazur kaldı. Bu tesiri derinden hisseden Osmanlı Devleti merkez çekim kuvvetini kaybetti. İslam dünyası merkez çekim kuvvetini kaybetti. İslam dünyası yeni güç dengeleri ile karşı karşıya geldi. Önce Balkanlar’da, sonra Afrika’da, Orta Doğu’da savrulduk. İnsanlık son yüzyılda büyük bir dram yaşadı. Böyle de devam etmekte. Yakın dönemde aynı acıyı Afganistan’da, Irak’ta yaşadık. Filistin’de, Suriye’de yaşıyoruz. Millet olarak 3,5 milyon Suriyeli olmak üzere toplam 4 milyon mülteci kardeşimize ev sahipliği yapmaktayız. Ülkemizde doğan bebek sayısı yaklaşık 230 bin. Yeni bir dünya düzeni konuşacaksak, geleceğin haritasını gündeme taşıyacaksak eğer önce insan haritasını, insan eksenli medeniyet tasavvurunu masaya yatırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Ekonomik saldırıları gençliğimizle önleyeceğiz”

Toparlanma vaktinin geldiğini kaydeden Bakan Selçuk, “Yeni bir güne, yeni bir yüzyıla uyanma vaktimiz geldi. Kıblemize göre dünya haritasını belirleme vaktimiz geldi. Türkiye 16 yıldır saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda büyük bir değişim sürecine girdi. Eğitim ve teknolojide büyük gelişmeler kaydetti. Savunma sanayisinde, hizmet sektöründe, yatırım ve projelerde geçmişle kıyaslanamayacak yatırımlara imza attık. Ülkemizin geleceğine, özgürlüğüne kasdeden 15 Temmuz darbe girişimini önledik. Ekonomik saldırıları da gençlerimizle, milletimizle beraber yine önleyeceğiz. Günümüz siyasi koşullarına uygun, riskleri azaltan, hızlı ve etkin karar alma mekanizmalarına sahip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle geleceğimizi inşa edeceğiz. Bakanlık olarak 2023 vizyonuna uygun bir şekilde gençlerimize ve topluma yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geleceğin haritasını oluştururken değişen güç dengeleri arasında pozisyonumuzu sağlamlaştırırken, gençlerimizin sağlıklı yetişmesini çok önemsiyoruz. Teknoloji kullanan bir gençlik değil, teknoloji üreten, ihraç eden bir gençliğe sahip olmamız gerekiyor. Bilgiyi kullanan bir gençliğin ötesinde bilgiyi üreten bir gençliğe dönüşmemiz gerekiyor. Bunların ötesinde bilgiyi hikmete çeviren bir gençliğe sahip olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Topluma faydalı gençler yetiştirmeye devam edeceğiz”

Bugün geçler arasında yaygın hale gelen alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını ifade eden Bakan Selçuk, “Bu amaçla 11 bakanlığımızın sorumluluğunda 2018-2023 ulusal uyuşturucu ile mücadele eylem planını hazırladık. Sosyal uyum kapsamında 2017 yılında İstanbul’da 2, Ankara ve Antalya’da birer olmak üzere 4 pilot sosyal uyum merkezi açtık. 18 birimin de açılması sürmekte. İçişleri Bakanlığımız ile beraber güvenli okul ve güvenli gelecek kapsamında okullarımızdaki çocuklarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarla ailelerimizle birlikte çocuk ve gençlerimize her türlü kötü alışkanlıktan korumaya, topluma faydalı gençler yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizin sahip olduğu potansiyeli doğru anlamalıyız”

Gençlere seslenen Bakan Selçuk, “Kültürümüz başta olmak üzere mevcut zenginlerimizi gelecek nesillere aktaracak olan sizlersiniz. Sizler sadece toplumun değil, aynı zamanda gelişen ekonomimizin de can damarısınız. Bu anlamda yaş ortalaması gittikçe yükselen bir dünyada gayet genç bir nüfuza sahibiz. Bu avantajı fırsata çevirmek, genlerimizin iş gücü piyasasına katılımını teşvik etmek istiyoruz. Bu yılki hedefimiz 450 bin gencimizi istihdama sağlamaktır. 16 yıllık sürecimize baktığımızda da İş-Kur kanalı sayesinde 2 milyon gencimizi işe yerleştirdik. Bizler 14 asırdır kalbimizdeki medeniyet tasavvurunu diri tutan bir gençlik iksiri ile yeni bir dünya düzenini hayal ediyoruz. Her eylem bir fikir ve düşünceyle başlıyor. Aslında her eylem bir rüya ile başlıyor. Rüyası olmayan, ideali olmayan bir gençliğin geleceği de olmaz. Yeni yüzyılı kendi renklerimizle, kendi inancımızla, kendi kültür ve medeniyetimizle dokuyacağız. Bunu başarmak için de öğrenmeye, çalışmaya, işbirliğine ve beraber birlik duygusu içerisinde gelişmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin sahip olduğu potansiyeli doğru anlamalıyız. Küreselleşmenin çeşitli etkilerinin de farkında olarak, bu süreçte üzerimize düşen rolü eksiksiz bir şekilde yerine getirmeliyiz. Bağımsızlığın irade olarak sadece siyasi değil, kültürel anlamda, siyasi anlamda, iktisadi anlamda da güçlü olmamız gerektiğini anlamalıyız” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, son olarak şunları söyledi:

“En önemlisi de sadece gelişmiş olan ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerle de işbirliği içerisinde olmalıyız. Bu yönde saygıdeğer Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür sloganı ile yaptığı çıkış, uluslararası düzeyde geleceğini konuştuğumuz coğrafyalara umut ve cesaret vermekte. Bizler de aynı kararlılıkla, bilgi ve tecrübemizle eğitim ve teknoloji paylaşımını geliştirerek, nitelikli insan gücümüzü artırarak geleceğe yön vermeye devam edeceğiz.”