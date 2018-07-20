POLİTİKA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:54

Bakan Selçuk: "Yatağan Termik Santrali’nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı"

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yatağan Termik Santrali’nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk: 'Yatağan Termik Santrali'nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı'
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Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yatağan Termik Santrali’nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, “Yatağan Termik Santrali’nde depodan termik santraldeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Haberi alır almaz olaya ilişkin inceleme başlatılması talimatını vererek, ilgili il müdürlüklerimizi olay yerine yönlendirdik. Bölgeden gelen haberler doğrultusunda 10 işçi kardeşimiz yaralı olarak kurtarılmış, 2 işçi kardeşimiz ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Bölge hastanelerinde tedavi altına alınmış durumda olan yaralılarımızdan 8’i taburcu edilmiş, 2 işçimizin ise tedavileri devam etmektedir. İl Müdürlüğü yetkililerimiz tedavileri süren yaralılarımız ile yakından ilgilenmektedirler. Olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kazaya ilişkin Bakanlık tarafından inceleme başlatıldığını belirten Bakan Selçuk, “İnceleme kapsamında İzmir İş Teftiş Grup Başkanlığından 3 müfettiş görevlendirdik" dedi.
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