Bakan Soylu: 'Bu seçimde rakibimiz CHP değildir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi’nde kadın partililere seslenerek "Bu seçimde rakibimiz CHP değildir, şu veya bu parti değildir; Bu seçimde bizim rakibimiz yüz yıllık vesayettir, küresel karanlık...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi’nde kadın partililere seslenerek "Bu seçimde rakibimiz CHP değildir, şu veya bu parti değildir; Bu seçimde bizim rakibimiz yüz yıllık vesayettir, küresel karanlık bir zihniyettir" dedi.

Beşirli Spor Kompleksi’nde düzenlenen AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi’nde konuşan Bakan Soylu, seçimlerde rakiplerinin CHP olmadığına vurgu yaparak “Bu seçimin ne olduğunu, karşımızdaki siyasi rakibin kim olduğunu iyi anlayasınız diye anlatıyorum. Bu seçimde rakibimiz CHP değildir. Şu veya bu parti değildir. Bu seçimde bizim rakibimiz yüz yıllık vesayettir, küresel karanlık bir zihniyettir. Bu seçimde bizim karşımızda olan asıl siyasi rakipler Altay tankından rahatsız olanlardır, Atak helikopterinden rahatsız olanlardır; Cirit füzemizden, Bayraktar İnsansız Hava Aracımızdan, Hürkuş’tan rahatsız olanlardır. Yerli ve milli silahlarıyla kararlılıkla, kimseyi dinlemeden, kimsenin aklına uymadan Türkiye’nin terörle mücadelesini sürdürmesinden rahatsız olanlardır. Bugün bizim karşımızda olan Cephe, Türkiye’nin kalkınmasından, büyüme rakamından, dünyanın en büyük havaalanını yapmasından, altyapı yatırımlarını tamamlamasından rahatsız olanlardır. Size bu seçimin ne seçimi olduğunu anlatmak zorundayım. Bu seçim bizim tam bağımsız yarınlara adım atacağımız seçimdir. Bu seçim, vesayetin bütün kırıntılarını temizleyeceğimiz. Bu seçim, 16 yıldır sizlerin emeğiyle, alın teriyle güçlenen, büyüyen Türkiye’nin artık yepyeni bir yola çıktığı seçimdir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan salonda asılan Bakan Soylu’nun da fotoğrafının yer aldığı "Terörün korkulu rüyası, şehrimizin soylu evladı, bu şehir seni tanıdıkça çok sevdi" şeklinde yazılı dev pankart dikkat çekerken, tek liste ile gidilen kongrede Bahar Ayvazoğlu AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildi. Bakan Soylu, ardından Trabzon’dan havayolu ile Ankara’ya hareket etti.