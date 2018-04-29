Bakan Soylu: “Terörle mücadelenin başarısı koordinasyondur”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin başarısının sırrının ‘koordinasyon’ olduğunu belirterek “Bir taftan polis, bir taraftan jandarma, bir taraftan güvenlik korucuları, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan tüm istihbarat birimlerimiz muhteşem bir koordinasyon ortaya koyuyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin başarısının sırrının ‘koordinasyon’ olduğunu belirterek “Bir taftan polis, bir taraftan jandarma, bir taraftan güvenlik korucuları, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan tüm istihbarat birimlerimiz muhteşem bir koordinasyon ortaya koyuyor” dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile birlikte bugün bir otelde ulusal ve yerel basın temsilcilerinin katılımı ile kahvaltılı bir toplantı düzenledi.

“Avni Aker’den sonra 19 Mayıs Spor Salonu’nun da yıkımına başlandı”

Bakan Soylu, 2015 Genel Seçimleri’nden bugüne kadar geçen 2-5,3 yıllık sürede Trabzon’a yapılan hizmetlerle ilgili tek tek bilgiler verdi. Avni Aker Stadı’nın yıkımının ardından çalışmaların sürdüğünü kaydeden Soylu “Biliyorsunuz bu stat yıkıldı. 19 Mayıs Spor Salonu’nun da yıkımına başlandı. O da yıkılacak. Burada 63 dönüm güzel bir yeşil alan olacak. Bu Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu proje. Orada bir çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanımız bu çalışmanın her halini takip ediyor. Arkadaşlarımız burada Kültür Merkezi olabilir mi diye önerdi. Ona ait eskiz çalışması yapılıyor. O da değerlendirdikten sonra buranın yapım ihalesi başlar ve çabuk şekilde biter düşüncesindeyiz” diye konuştu.

“Trabzon’dan hiçbir belediye başkanımız, ‘Ankara’ya geldik bunu istedi yardımcı olmadı’ diyemez”

Konuşmasında bütün Trabzonlu belediyelere parti ayrımı gözetmeksizin yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Soylu “Hiçbir belediye başkanımız ama hiçbiri ‘Biz Ankara’ya geldik bunu istedik yardımcı olmadı’ diyemez. Bu kadar iddialı bir söz söylüyorum. Hiçbir belediye başkanımız bu konuda elinizden gelen her şeyi gücümüzün yettiği ölçüde yaptık. Maliyeden kimsenin para tahsil edemediği zamanlar elimizden geleni yaptık. Tüm projelerde gücümüz neye yetiyorsa. Çarşıbaşı’ndan Çaykara’ya kadar” şeklinde konuştu.

“Büyükşehirlere aktarılan parada artık yol ağı da dikkate alınacak”

Trabzon’un büyükşehir olmasının ardından yaşanan sıkıntılara da değinen Soylu, şunları söyledi:

“Büyükşehir yasası yapılırken maalesef bu yasada illere yapılan tahsisat şöyle oluştu. Yüzölçümüne ve nüfusuna göre. Trabzon gibi yükseltisi çok olan bir de vergi gelirleri ile ilgili alan var. Yükseltisi çok alan kırsal yol ağı çok olan, alt yapı ve kanalizasyon sistemi sıkıntılı olan şehir için çokta uygun bir başlangıç olmadı. Bu büyükşehir yasası ile ilgili önemli değişiklik yapıyoruz. Seçim olmamış olsaydı zannediyorum bugünlerde çıkmış olurdu. Bütün her şey hazırlandı. Trabzon’a yıllık 90 milyon lira daha fazla para gelecek. Yeni bir dağıtım modeli ortaya koyduk. Bu yeni dağıtım modelini yol ağını kriter olarak ortaya koyduk. Gelişmiş endeksini kriter olarak ortaya koyduk. Nüfus sabit kaldı. Yüzde 15 yüz ölçümü, yüzde 7,5 yol ağı, yüzde 7,5 gelişmiş endeksi koyduk. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız Burada kimse bir şey kaybetmeyecek. Büyükşehirlere yasana ayrılan payın yükseltilmesini talep ettiler. İlçe belediyelerini de güçlendirdik. Akçaabat’a, Yomra, Arsin gibi belediyeleri güçlendirdik. Onların payı yüzde 60’dı, yüzde 75’e çıkarıyoruz. Bir takım hizmetler ana hizmetler değil mezarlık gibi onları o belediyelere vererek daha fazla hareketlendirdik. Hem ilçelerde hem de merkezde gelirler artacak.”

Nüfus kağıdı ile ilgili sürpriz bir çalışma yapıyoruz”

İçişleri Bakanlığı’ndaki hizmetlerini de anlatan Bakan Soylu, “İçişleri Bakanlığı’nda bir sistem oluşturmaya çalıştık. Büyük ve ciddi teknolojik yatırımlar yaptık. 1 günde pasaport ve ehliyet işlemlerini Emniyet’ten alıp Nüfus Müdürlükleri’ne verdik. Hiçbir sorun yaşamadık. E-Belediye diye bir hizmet kuruyoruz. E-Belediye ile devletimiz 1.8 milyar tasarruf sağlamış olacak. Bazı pilot belediyeler bu sisteme geçti. Tüm Türkiye 2019 yılının ilk yarısından sonra bu sisteme geçmiş olacak. Nüfus kağıdı ile de ilgili TÜBİTAK’ın da içinde bulunduğu sürpriz bir çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütün bakan arkadaşların milletvekili adayı olması ile ilgili bir ilke kararı alındı”

Milletvekilliği adaylığı ile ilgili konuşan Soylu "Tüm Bakan arkadaşların aday olması konusunda partinin kararı oluştu. Bugün öğleden sonra başvuruyu yapabilirler. Bütün bakan arkadaşlar aday olabilirler. Böyle ilke kararı var. Bu sadece bakanlar için değil. Benim için değil partinin kararı. Yeni sisteme gidiyoruz. Yeni sistemde her şey ilk olacak. Burada istişareler sonrasında sayın Cumhurbaşkanımız ilgili kurullar kararını verecek” ifadelerini kullandı.

“Terörle mücadelede uluslararası bir samimiyet ve işbirliği gerekir”

Türkiye’nin terörle mücadelesini de anlatan Bakan Soylu “Böyle bir coğrafya içerisinde bizim sadece kendi ülkemizin sınırları içerisinde terörle mücadele etmek ve bunu başarabilmek tek başına yeterli bir çaba değildir. Terör mücadelede uluslararası bir samimiyet ve işbirliği gerekir. Terörü kaynağında kurutma gibi bir süreç söz konusu. Ben Paris’teki o toplantı da söylemiştim. Herkes teknik anlatıyor. Şu bankadan bu bankaya para transfer edildi gibi. Temel problem o değildir. Temel problem şudur: Terörün yüksek bir siyaseti var. Ve bu yüksek siyasete ülkelerin müdahale etmesi gerekir: Orada ‘İslami terörizm’ kavramı ortaya kondu. Buna da benim dışımda kimse itiraz etmedi. ‘Eğer halen daha burada ‘İslami terörizm’ kavramı ortaya konuluyorsa demek ki biz bir arpa boyu kadar yol alamamışız. Kusura bakmayın’ dedim. Biz asla aynı düşünmüyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Avrupa’nın bunda hiç mi kabahati yok? Yükselen ırkçılığın bunda hiç mi kabahati yok?” açıklamasında bulundu.

"Terör konusunda Türkiye bütün dünyaya örnek bir mücadele sergilemektedir"

“Terör konusunda Türkiye bütün dünyaya örnek bir mücadele sergilemektedir” diyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Maalesef Batı’nın baktığı gibi ‘Senin teröristin, benim teröristim’ diye de bakmamaktadır. Batı’ya da burada ciddi şekilde mesaj vermektedir. Türkiye terör, göç ve uyuşturucu ile ortaya koyduğu performansla aslında Batı’ya da büyük iyilik yapmaktadır ama Batı bunun farkında değildir. Sadece ufak tefek cümlelerle Türkiye’nin sırtı sıvazlanmaktadır. Maalesef batı ideolojik körlüğünden hala vazgeçmiş değildir. Halen daha buna devam etmektedir. Terörle mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecektir. Terörle mücadelenin başarısı koordinasyondur. Bir taftan polis, bir taraftan jandarma, bir taraftan güvenlik korucuları, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan tüm istihbarat birimlerimiz muhteşem bir koordinasyon ortaya koyuyor. Terörle mücadelede fiili hâkimiyeti elbette elde ettik ama bu sürdürülebilir olursa bir faydası söz konusu olur. En ufak bir esneme, gevşeme, rehavet belki görmediğimiz başka şeyler var. Terör kendisine antrenman sahası olarak Suriye ve Irak’ı seçti. Orada yeni terör biçimleri geliştirmeye çalışıyor. Biz burada onlara bastıkça onlar kendilerini yenilemek için gayret sarf ediyor. Bizim Fırat Kalkanı’nda, Afrin’de bulunmamız terörü kendi kaynağında kurutmaya yönelik hadisenin ta kendisidir.”

Bakan Soylu, basın toplantısının ardından Beşirli Spor Kompleksi’ndeki AK Parti Kadın Kolları İl Kongresi’ne geçti.