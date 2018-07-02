POLİTİKA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:40

Bakan Soylu’dan, infaz edilen bakkalın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde geçtiğimiz günlerde PKK’lı teröristlerce katledilen Mevlit Bengi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'dan, infaz edilen bakkalın ailesine taziye ziyareti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde geçtiğimiz günlerde PKK’lı teröristlerce katledilen Mevlit Bengi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla aileye başsağlığında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en kısa zamanda Ağrı’ya geleceğini ve aileyi ziyaret edeceğini söyledi. Erdoğan, Bengi’nin anne ve eşine başsağlığında bulunarak, “Değerli kardeşime başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. İntikamını alacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ise olayın insanlığın tarif edemeyeceği bir vahşet olduğunu ifade ederek, “Hiç endişe etmeyin. Operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Kanı yerde kalmayacak” dedi.

Anne Hanım Bengi ve 11 çocuk sahibi eşi Feyzile Bengi’ye başsağlığı dileyen Bakan Soylu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Mevlit Bengi’nun kızı ise babasının kanının yerde bırakılmamasını isteyerek, “Babam sosyal medyada linçe uğradı. Bunların sildirilmesini istiyorum” dedi.
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