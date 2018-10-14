POLİTİKA:
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14 Ekim 2018 Pazar 12:11

Bakan Yardımcısı Ersoy, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında incelemelerde bulundu.Ege Bölgesi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere karşı alınan önlemleri yerinde görmek...

Bakan Yardımcısı Ersoy, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığında incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Ege Bölgesi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere karşı alınan önlemleri yerinde görmek amacıyla Kuşadası’na gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a inceleme ve ziyaretleri sırasında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel eşlik etti. Setur Marina içerisinde bulunan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, yasa dışı göçle mücadele konusunda detaylı bilgi aldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı çalışmalar yaparak aynı zamanda cankurtaran görevi gördüğüne dikkat çeken Ersoy, “Kuşadası’nda Ege’nin cankurtaranları, fedakar Sahil Güvenlik birimlerimizi ziyaret ettik. Sahil Güvenlik ekiplerimizin başarılı, yerinde ve zamanında müdahaleler ile çoğunluğu çocuk birçok canı kurtardığına şahit oluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum“ dedi.

Ersoy, ziyareti sırasında Sahil Güvenlik personeliyle tek tek görüşerek, görüş ve önerilerini dinledi. Bakan Yardımcısı Ersoy, ayrıca Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile de görüştü.
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