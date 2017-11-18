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18 Kasım 2017 Cumartesi 22:14

Bakan Yılmaz ve Özlü eğitime katkı veren hayırsever iş adamlarını ödüllendirdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, eğitime katkı sağlayan hayırsever iş adamlarını plaketle ödüllendirdi.

Bakan Yılmaz ve Özlü eğitime katkı veren hayırsever iş adamlarını ödüllendirdi
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, eğitime katkı sağlayan hayırsever iş adamlarını plaketle ödüllendirdi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte Düzce’ye gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gün içinde Düzce’da yaptıkları programların tamamlanmasının ardından geldiği Akçakoca’da, eğitme katkı sunan iş adamlarına plaket verdi. Hayırsever iş adamları Zeki Sevil, Esvet Sarıoğlu ve Selahattin Güçlü’ye Bakan Yılmaz ve Özlü teşekkür etti.

Plaket töreninde kısa birer konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bir insanın memleketine yapacağı en iyi hizmet eğitime yapacağı katkıdır" dedi.

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