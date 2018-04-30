Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde başladı.
IHAAW145933-SIY/30-04-2018 - Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde başladı. 30.04.2018 14:59:33 TSI NNNN
IHAAW145933-SIY/30-04-2018 - Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde başladı. 30.04.2018 14:59:33 TSI NNNN
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