POLİTİKA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 08:55

Barış Aydın Ankara’dan aday

Ankara iş dünyasının önde gelen isimlerinden Barış Aydın, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığına başvurdu.

Barış Aydın Ankara'dan aday
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Ankara iş dünyasının önde gelen isimlerinden Barış Aydın, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığına başvurdu.

Barış Aydın’ın hedefleri arasında Ankara’yı sağlık turizmi ile marka bir kent ve ileri teknoloji üssü yapmak yer alıyor.

Ankara ve Türkiye iş dünyasının önde gelen isimlerinden ve STK’lardaki başarılı çalışmalarıyla bilinen iş adamı Barış Aydın, 24 Haziran seçimlerinde de AK Parti’den milletvekili adaylığı için başvurusunu yaptı.

“Ankara sevdalısı” olarak tanınan Barış Aydın, Ankara’yı bir dünya kenti yapma hedefini yaşama geçirmek ve Türkiye’nin, dünya devleti olma hamlesinde etkin rol üstlenmek için aktif politikada yer almak istediğini, bu amaçla milletvekili adaylığı başvurusunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Aydın, aktif siyasette hayata geçirmek istediği iki önemli hedefinin, “Ankara’yı bir sağlık turizmi merkezi haline getirerek, Başkent’in bu alanda markalaşmasını sağlamak ve aynı zamanda bir ileri teknoloji üssü yapmak” olduğunu dile getirdi.

24 Haziran’da gerçekleşecek seçimin Türkiye için hayırlı bir seçim olacağına inancını dile getiren Aydın, yeni hükümet sistemi ile de köklü bir değişim yaşanacağını ve ülkenin kalkınma hamlesindeki engelleri de kaldırarak gelişimine hız vereceğini söyledi. Aydın, “Bu süreçte, her zaman, her platformda ülkemiz için yılmadan sürdürdüğümüz çabalarımızı Allah nasip ederse siyasi platformda da sürdürmek en büyük arzum. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyada ses getiren örnek gösterilen açtığı bu yolda biz de yürüme ve katkı sunma şerefine nail oluruz” diye konuştu.

Başta Ankara olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yönetiminde aktif rol alan, özellikle sosyal ve toplumsal projeleriyle hemen her kesimin sevgi ve saygısını kazanan Aydın, başarılı çalışmalarıyla en çok konuşulan isimlerden biri olmuş ve daha önceki seçim çalışmalarında da yaptığı kampanyalarla çok konuşulmuştu. 2014 yılındaki yerel seçimlerde Çankaya Belediye başkanlığına, 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde ise AK Parti Ankara 1. Bölge milletvekilliğine aday olan başarılı iş adamı, Ankara’yı cadde-cadde, sokak-sokak gezerek her seçmene dokunmuş, halkın gönlüne taht kurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Aydın, AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nda Başkan Hakan Han Özcan ile bir araya gelirken çok sayıda partili tarafından karşılandı ve başsağlığı dileklerini de kabul etti.
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