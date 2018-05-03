03 Mayıs 2018 Perşembe 12:49

Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran Türkiye için tarihi bir karar günü. 24 Haziran’da güçlü bir iktidar, güçlü bir Meclis için milletimizin kararına, vicdanına başvuracağız. Türkiye üzerinde kirli plan yapanların bu oyununu bozacağız" dedi.

IHAAW124945-SIY/03-05-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran Türkiye için tarihi bir karar günü. 24 Haziran’da güçlü bir iktidar, güçlü bir Meclis için milletimizin kararına, vicdanına başvuracağız. Türkiye üzerinde kirli plan yapanların bu oyununu bozacağız" dedi. 03.05.2018 12:49:45 TSI NNNN